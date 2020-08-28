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Солянка

Солянка (1 фото)

Автор:
28 августа 2020 09:42
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8  комментариев
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560
Kaktooz Sayfer 11 часов назад
помню в детстве шли с мамой после работы (она забрала из садика меня), мама очень уставшая и т.д., и проходим около магазина где рядом сидела женщина и продавала плетенные корзины, мама и спрашивает в какую цену, та в ответ 17рублей, и мама говорит а две за 35 отдадите? та в ответ, "да отдам", заплатили и идем домой, и ближе к дому уже поняла какую "скидку" выпросила сама :))
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19k
Дмитрий Sayfer 8 часов назад
если нужен один арбуз, так бери один...если нужно три, то по одному и бери...
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9k
Николай Sayfer 9 часов назад
Ну по такой цене, я бы пару железнодорожных контейнеров забитых арбузами купил.
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8k
yura matveev Sayfer 9 часов назад
Баянами торгуй
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301k
Sayfer Автор поста yura matveev 9 часов назад
Лови, сынок
Лови, сынок
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8k
yura matveev Sayfer 8 часов назад
Алкота и быдло
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21k
FAITER Sayfer 10 часов назад
Так то его конечно учить надо... арбузы цена за кг. идут...
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Игорь FAITER 9 часов назад
приходилось бывать в Узбекистане, так вот там и дыни и арбузы именно поштучно продавали... (в смысле - цена за штуку)
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Sayfer

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