FISHKINET
Сообщество Юмор 18202 поста • 3644 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Демотиваторы > Сообщество Юмор
Прикольные демотиваторы: ну как вы там, в XXI веке?

Прикольные демотиваторы: ну как вы там, в XXI веке?

Автор:
09 января 2024 09:45
Сообщество : Юмор
Метки: Демотиваторы   Прикол   Юмор   забавно   картинка   картинка с текстом   фото   
3246
16
Свернуть все комментарии под фото
Новая подборка демотиваторов на любой вкус и самые разные темы, чтобы рабочий день недели был лёгким и позитивным!
×
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Демотиваторы   Прикол   Юмор   забавно   картинка   картинка с текстом   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Korolev 2 часа назад
Комментарий к фото
Это Мусоргский!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
7k
Умница-красавица 23 минуты назад
Комментарий к фото
Пока Лена у меня, Лене будет хорошо))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Куканов 23 минуты назад
Комментарий к фото
не так!
"- Построили космодромы на луне? Колонизировали Марс, развели там сады? Отменили границы и деньги, занимаетесь исследованиями и творчеством, а всю работу делают роботы? "
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
smakido Полчаса назад
Комментарий к фото
"Бомж", написавший в том числе величайшие оперы "Борис Годунов" и "Хованщина", которые в репертуарах ведущих театров нашей страны !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
hammog 51 минуту назад
Комментарий к фото
Дык, это в любых числах можно вычёркивать что хочешь и получать что хочется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Евгений 51 минуту назад
Комментарий к фото
Это маскировочные халаты для сотрудников наркоконтроля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
hunterzed Час назад
Комментарий к фото
Нет., Вот что значит не разбираться в свойствах металлов и пытаться приварить обычную сталь к нержавейке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Krapiv Час назад
Комментарий к фото
полный привод
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth Час назад
Комментарий к фото
На каждом стержне должно быть 10 косточек. Просто это уже не все помнят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
479
al-lav livaneth 42 минуты назад
Комментарий к фото
Не все народности в этом мире считают десятками.
На фото японские счеты - соробан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Денис 2 часа назад
Комментарий к фото
Это Лобанов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
АнтонПолднев 2 часа назад
Комментарий к фото
Вот что значит варить самому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
АнтонПолднев 2 часа назад
Комментарий к фото
Опять с вечеринки Ивлеевой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1339020



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Мужчина из Коломны приехал в город Егорьевск, чтобы спасти застрявшего на колокольне кота
Мужчина из Коломны приехал в город Егорьевск, чтобы спасти застрявшего на колокольне кота
Набирающие популярность в сообществах
Как распознать мошенника?
Как распознать мошенника?
Дети
Дети
Желания, которые сбылись
Желания, которые сбылись
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
Просто в Таджикистане трава зеленее

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#аварии#авто аварии#Прикол#знаменитости#СССР#внешность#Москва#красота
#животные#интересно#автомобили#автомир#природа#люди#история#Юмор#интересное#звезды
#факты#машина#ДТП#кино#забавно#сарказм#новости#Россия#фильм#роль

На что жалуетесь?

Вернуться