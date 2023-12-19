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Сборник демотиваторов

Сборник демотиваторов

Автор:
19 декабря 2023 12:13
Сообщество : Юмор
Метки: Демотиваторы   Прикол   Юмор   забавно   картинка   картинка с текстом   фото   
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Новая подборка демотиваторов на любой вкус и самые разные темы, чтобы рабочий день недели был лёгким и позитивным!
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Метки: Демотиваторы   Прикол   Юмор   забавно   картинка   картинка с текстом   фото   
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33  комментария
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
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Начиная с нового 2021 года подобные картинки постоянно повторяются.
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7k
qap 12 минут назад
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1k
Александр 19 минут назад
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Захарова?
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Victor Полчаса назад
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Если начальству пришла в голову хорошая идея - значит днём кто-то будет с ней разъё..вытся
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CruelAsm Полчаса назад
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Вы уже просили (или только собирались попросить?) пощады в прошлом году и в позапрошлом, и поза-позапрошлом...
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12k
Sapsan 42 минуты назад
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Если честно, про яйца уже не актуально и не смешно
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19
Ya Sapsan 12 минут назад
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цены упали??
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2k
Victor 43 минуты назад
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Хоть не в..ыеб..али....
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2k
Victor 44 минуты назад
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Дайте две
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2k
Victor 45 минут назад
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Маша после пластической операции
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2k
Victor 45 минут назад
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... и алкогализма
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2k
Victor 46 минут назад
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Перевернуть верхний диван надо. Будешь как в капсуле и мягко со всех сторон
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429
Добрый Доктор 50 минут назад
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"Госпоже" платить - гораздо дешевле, и всегда есть стоп слово, а вот у жены - сто слов в ответ ))
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55k
turyst Час назад
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Чем тише в комнате ребёнка,
тем страшнее туда заходить.
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55k
turyst Час назад
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Беспроводной, это ладно, почти все души без проводов.

А вот безшланговый (безтрубный), это да...
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55k
turyst Час назад
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Хм... В браке нет стоп-слова.

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1k
София Час назад
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Ага, каждый раз ему приходится загородку строить, чтоб не свалился.
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София Час назад
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Даже если тебя съели, у тебя есть два выхода)
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25k
Павел Плеханов 2 часа назад
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Сколько же люстр было перебито этими дронами. А синяков сколько набито! Там лопасти такие, что ими воевать можно.
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1k
София 2 часа назад
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Похоже, это бабушка Маши.
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Едондер пуп 2 часа назад
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... или 40-градусную))
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