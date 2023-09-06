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Порция свежих демотиваторов

Порция свежих демотиваторов

Автор:
06 сентября 2023 10:22
Сообщество : Юмор
Метки: Демотиваторы   Прикол   Юмор   забавно   картинка   картинка с текстом   фото   
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Свежая подборка демотиваторов, все для хорошего настроения! Не забываем добавлять свои демотиваторы в комментарии!

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Метки: Демотиваторы   Прикол   Юмор   забавно   картинка   картинка с текстом   фото   
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35  комментариев
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1k
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Демотиватор - это не просто картинка на чёрном фоне с дурацкой подписью...
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3k
Nigilist 5 минут назад
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Тантамареска - от фр. tintamarresque (звенящий).
Произошло от названия фр. сатирического журнала 19в. "Tintamarre" (Шум, гвалт).
Т.е. обозначает не буквально "звенящий", а гипертрофированный.
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62k
doker 11 минут назад
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Вообще-то, это жертвы...
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62k
doker 14 минут назад
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Это самая ГЛУБОКАЯ мужская ошибка.
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31k
Юрий 16 минут назад
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И убедитесь, что вы не Сизиф.
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62k
doker 18 минут назад
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Стакан чужой - не разруливать, уходить надо.
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3k
constriktor97 19 минут назад
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Умение посмотреть матом - ценное качество.
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16k
banzai7 21 минуту назад
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У тебя наколки. Тебе судьба прилично вырождаться.
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15k
Александр 23 минуты назад
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А, чё на второй, по приезду домой можно сразу отписаться, как отреагировала супруга (с удачной рыбалкой то же самое)
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3k
Едондер пуп 23 минуты назад
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Это могут не только лишь все))
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62k
doker 24 минуты назад
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Это называется... стабильность.
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62k
doker Полчаса назад
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Несколько дней не хватит.
Сколько времени убивал нервную систему - столько нужно и на восстановление.
Но есть допинг...
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2
GranVasya Полчаса назад
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Это еще и крутилось, при желании.
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62k
doker Полчаса назад
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Это мужику мясо нужно...
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9k
Regerald Полчаса назад
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Есть виды смертельно ядовитых грибов, действие которых проявляется через недели или даже месяц. Идеальное орудие убийства, надо сказать. Кто там вспомнит что он ел месяц назад...
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438
Андрей Елизаров Полчаса назад
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И на девятый. И на сороковой.
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10k
Garpia121 36 минут назад
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Почему ребенок на поводке?
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16k
banzai7 37 минут назад
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А баба на картинке здесь вообще не при делах.
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2k
Victor 42 минуты назад
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да тут на одного
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2k
Виталий 46 минут назад
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тормозишЬ
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22k
Valiko 48 минут назад
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впервые в жизни узнал, как это называется)
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