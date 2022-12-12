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Демотиваторы: зарядись позитивом

Демотиваторы: зарядись позитивом

Автор:
12 декабря 2022 09:51
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Приколы   Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   смех   
1865
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Метки: Прикол   Приколы   Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   смех   
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30  комментариев
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6k
Dima Час назад
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Больше походе на рулевое колесо двоечника ПТУшника
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223
Victor 52 секунды назад
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цирковое училище
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Victor Минуту назад
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в туалет иди - ещё и утёнком (туалетным) будешь
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Victor 2 минуты назад
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... усики - пропуск в трусики...
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10k
Женя 3 минуты назад
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Victor 3 минуты назад
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зарос к зиме
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Victor 4 минуты назад
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утром выпил - день свободен
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Victor 4 минуты назад
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это про любой фильтр
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Victor 8 минут назад
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главное, чтобы было что есть. а ложку найдем
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Victor 9 минут назад
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чувак хоть уехать успел? пролет забора на всю ширину дороги
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223
Victor 10 минут назад
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карпу нож не давать!
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25k
Сергей Алексеевич 10 минут назад
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Наряд на картофан - самый халявный наряд, никто тебя не муштрует уставщиной, часам к двум ночи уже заканчиваешь и повар обязательно вкусненьким угостит, например той-же самой жареной картошечкой с луком, а потом спать спокойно.
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Victor 11 минут назад
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если он наберёт, то привод не измениться
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223
Victor 13 минут назад
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не думаю, что сильная и независимая женщина содержит котов в офисе
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5k
qap 13 минут назад
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4k
!ГЕНнадий 16 минут назад
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Кот смотрит на киску...
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4k
!ГЕНнадий 17 минут назад
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-Кто доедет первым - может сегодня не спать...
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9k
Евгений 17 минут назад
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Это Посторонним В.
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9k
Евгений 18 минут назад
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На плакатике написано педомедведь? Я не ошибаюсь?
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