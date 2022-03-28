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Демотиваторы: новые и смешные

Демотиваторы: новые и смешные (22 фото)

Автор:
28 марта 2022 09:35
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   смех   
2345
22
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Свежая подборка демотиваторов, все для хорошего настроения! Не забываем добавлять свои демотиваторы в комментарии!

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Метки: Приколы   Юмор   демотиваторы   жизненно   картинки   подборки   смех   
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30  комментариев
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2k
Шиц Полчаса назад
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12k
кира 2 минуты назад
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Вязаных беретов.
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4k
Наталья 2 минуты назад
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Яжбатя
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4k
Наталья 3 минуты назад
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Жабья сходка
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57
hammog Полчаса назад
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Так должен выглядеть писсуар.
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2k
lekha-fil Полчаса назад
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Ну вот не п*зди.
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11
Vladimir Grishin Полчаса назад
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Причем левое переднее не правильно стоИт!!
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4k
paxan-paxan 39 минут назад
а чего такое г...?
я вырос, или реально демотиваторы стали уровнем развития моей собаки?
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23k
Андрей Иванов 51 минуту назад
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Послание санитарам морга
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2k
Trilik 53 минуты назад
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Картина маслом - парнишка лет так... 10-15 заходит в аптеку образца так...70х-80х годов и просит продать презервативы...
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1k
!ГЕНнадий Час назад
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-Главное вкус, а не способ изготовления.

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1k
!ГЕНнадий Час назад
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Центнер гречки, Сёме - у него жена гречанка.
Три пуда сахара, Никите - он бывал в СахАре...
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1k
!ГЕНнадий Час назад
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Пушистым лапкам - пушистые наручники!...

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12k
Erorist Час назад
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хорошенькая
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1k
!ГЕНнадий Час назад
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Причём, редуктор течёт - на среднего механика..
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51k
zloykoyot Час назад
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А я не хочу. Комаров просто камера зафиксировать не может.
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1k
!ГЕНнадий Час назад
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У его тапка - мобила лучше чем у меня.
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1k
!ГЕНнадий 2 часа назад
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...тяжкое телесное добро.
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1k
!ГЕНнадий 2 часа назад
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Видимо, им там просто скучно...

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5k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Вот интересно: ТС знает разницу между демотиватором и картинкой в чёрной рамке с дурацкой подписью?
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1k
!ГЕНнадий 2 часа назад
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Мурманск, видимо...
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