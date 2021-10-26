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Демотиваторы "под нафталином"

Демотиваторы "под нафталином" (37 фото)

Автор:
26 октября 2021 17:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   афоризмы   демотиваторы   
2286
37

Нашел немного демотиваторов на своем служебном "лапте".

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Метки: Юмор   афоризмы   демотиваторы   
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7k
Ivan 5 часов назад
Комментарий к фото
Если бы...

Мне же надо работать!!!
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8k
Самка Хорька 5 часов назад

Копьями с мечами
Судьбе не раз шепнем:
"А я ку-ку".
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Андрей Эйнав
Инженер по робототехнике и электронике на авиационном заводе.
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