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Андрей Эйнав
Демотиваторы "под нафталином"
(37 фото)
Автор:
Андрей Эйнав
26 октября 2021 17:25
Сообщество :
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Нашел немного демотиваторов на своем служебном "лапте".
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Ivan
5 часов назад
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Если бы...
Мне же надо работать!!!
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Самка Хорька
5 часов назад
Копьями с мечами
Судьбе не раз шепнем:
"А я ку-ку".
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Андрей Эйнав
Инженер по робототехнике и электронике на авиационном заводе.
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Мне же надо работать!!!
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Судьбе не раз шепнем:
"А я ку-ку".