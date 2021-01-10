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Демотиваторы

Демотиваторы (18 фото)

Автор:
10 января 2021 21:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   демотиваторы   прикол   
1677
18
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Метки: Юмор   демотиваторы   прикол   
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17  комментариев
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58k
Петр Автор поста 3 часа назад
Демотиваторы
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799
ah3007 23 минуты назад
Комментарий к фото
Скоро в каждом стационаре. Не приведи, Господи!!!!
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706
Обратная сторона Луны 24 минуты назад
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Ну иди сюда, моя рыжая!
Ссылка youtu.be
Ну иди сюда, моя рыжая!
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799
ah3007 Полчаса назад
Комментарий к фото
Тесла-урна
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799
ah3007 Полчаса назад
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Вот Шведская семья
Вот Шведская семья
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4k
Regerald 50 минут назад
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Я когда-то шведке рассказал что называют в России "шведской семьёй" - она была в недоумении. "Дураки, что-ли, где они в Швеции такое видели?"
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18k
ПаганецЪ Regerald 44 минуты назад
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Этот термин возник вследствие популярности в своё время "шведского кино". Потом, правда, инициативу перехватили немцы, но название осталось.
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38k
doker 2 часа назад
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Ну не знаю... Шведы, конечно, нация толерантная, но "черного" в семью вряд ли примут. Зачем белым мужикам такая конкуренция?
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2k
mtonaka doker 2 часа назад
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Это самочка, если что...
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26k
Acu900 2 часа назад
Комментарий к фото
Так более доходчевее:
Так более доходчевее:
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30k
Volga_34 2 часа назад
Демотиваторы
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3k
livaneth 2 часа назад
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Кубок
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344
Алексей 3 часа назад
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Супер!!!
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496
Alexander 3 часа назад
Комментарий к фото
Хорошо ещё, что не про человеческого детёныша так сказал.
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496
Alexander 3 часа назад
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Тогда остальные, три, ваще не актуальны.
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7k
kaboza 3 часа назад
Бл...рукоятку для пакета вытачивать ушел
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Петр

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