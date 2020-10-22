FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10842 поста • 2430 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Демотиваторы > Сообщество Юмор 
Демотиваторы

Демотиваторы (18 фото)

Автор:
22 октября 2020 11:22
Сообщество : Юмор
Метки: демотиваторы   прикол   юмор   
7065
18
Свернуть все комментарии под фото
Пестрая подборка демотиваторов на разные темы и вкусы.

Источник:

подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: демотиваторы   прикол   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
27
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
80k
Павел 24 часа назад
Комментарий к фото
Демотиваторы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
akahast 2 часа назад
Комментарий к фото
Демотиваторы
Демотиваторы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Morfei 4 часа назад
Комментарий к фото
Тут все верно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Лаврентий Павлович 4 часа назад
Комментарий к фото
Таки да
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Anna 14 часов назад
Комментарий к фото
лирическое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
763
newegg 15 часов назад
Комментарий к фото
И плакать не буду, и зажую пару кусочков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
586
Antarno 17 часов назад
Комментарий к фото
Дык... В...тык... А... Нууу... Хер с ней!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
586
Antarno 17 часов назад
Комментарий к фото
И холодильник полный, а сожрать нечего
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
586
Antarno 17 часов назад
Комментарий к фото
Так она и тащит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
586
Antarno 17 часов назад
Комментарий к фото
И так пройдет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
AnyX 17 часов назад
Комментарий к фото
да еще и темные какие-то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
249
Бэмсяра 21 час назад
Комментарий к фото
таким бы хлебалом да медку попить.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Самка Хорька 22 часа назад
Комментарий к фото
Даваще мутные какие-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
116
Виталий 22 часа назад
Комментарий к фото
Не связала, слово то все таки одно и одна цифра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сергей Виталий 21 час назад
Комментарий к фото
Уел!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
586
Antarno Виталий 17 часов назад
Комментарий к фото
Лови полиглота
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
297
Dima Виталий 13 часов назад
Комментарий к фото
Зануда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Самка Хорька 22 часа назад
Комментарий к фото
Демотиваторы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127
Maximka 22 часа назад
Комментарий к фото
Все так, если [мат] в расчет не брать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80k
Павел 24 часа назад
Комментарий к фото
Демотиваторы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
765
Alex Belarus Павел 13 часов назад
Комментарий к фото
Вот что значит "Срал я на вас с большой колокольни"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Serg2001 День назад
Комментарий к фото
Собакен болеет за Реал... ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
586
Antarno Serg2001 17 часов назад
Комментарий к фото
Собакену срать на всё
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Петр Автор поста День назад
Демотиваторы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Жан Батист Эмануэль Зорг Петр 16 часов назад
Да кому ты нужен без сыра? Кто тебя слушать будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Петр Автор поста День назад
Демотиваторы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Петр Автор поста День назад
Демотиваторы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Петр

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

21862



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Учеба, общага, полный отрыв. Поймут те, кто пытался получить высшее образование
3
69
Учеба, общага, полный отрыв. Поймут те, кто пытался получить высшее образование
"Совсем недавно ведь было": 20 событий 2000 года, которые произошли будто вчера
3
82
"Совсем недавно ведь было": 20 событий 2000 года, которые произошли будто вчера
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Пока американцы умирают, чиновники из США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ
0
133
Пока американцы умирают, чиновники из США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ
Юмор не для всех: календарь на 2021 год с какающими собаками
0
9
Юмор не для всех: календарь на 2021 год с какающими собаками
Что такое АЛФ, которым так гордится наша страна
Что такое АЛФ, которым так гордится наша страна
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#россия#коррупция#актеры#искусство#разное#девушки#мошенничество
#юмор#прикол#интересно#шоу бизнес#прикольные#звезды#картинки#автомир#дтп#настроение
#факты#животные#кино#китай#автомобили#знаменитости#полиция#авария#коты#новости

На что жалуетесь?

Вернуться