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Демотиваторы

Демотиваторы (12 фото)

Автор:
09 октября 2020 20:32
Сообщество : Юмор
Метки: демотиваторы   прикол   юмор   
4542
12
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Метки: демотиваторы   прикол   юмор   
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13  комментариев
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30k
Элек Мек 2 дня назад
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Кот что то задумал.
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Miraton День назад
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Это баян во всех смыслах этого слова ))))
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0
Валерий 2 дня назад
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Баян,во,три ряда кнопок...
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24k
Acu900 2 дня назад
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Это очередной баян. (Или все таки гармошка?)
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
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Выпускница?!
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
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Главное - знать, что в папиросы забивать!
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
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Ваше такси подплыло. Заныривайте!
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7k
Андрей Ватрушкин 2 дня назад
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Как в аэропорту - подали трап для пассажиров.
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4k
Majul 2 дня назад
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Нет такого и никогда не было ни в фильме, ни в книге.
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15k
Мойша Majul 2 дня назад
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За книгу не знаю, но эта сцена снята отдельно. Ну как шутка.
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1k
Мороз Majul 2 дня назад
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В первом издании книги этот диалог был,потом цензоры убрали.
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Петр

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