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Демотиваторы

Демотиваторы (10 фото)

Автор:
08 октября 2020 12:34
Сообщество : Юмор
Метки: демотиваторы   прикол   юмор   
3819
10
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Метки: демотиваторы   прикол   юмор   
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18  комментариев
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19k
Сибиряк 10 часов назад
Демотиваторы
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894
Givi Grifon Час назад
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а это из фильма или фото из жизньи?
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28k
Юр21 2 часа назад
Надо кота туда бросить...
Надо кота туда бросить...
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34k
Пингвин-оленевод 4 часа назад
Комментарий к фото
Друзей топил он с кирпичом, его пример - другим наука.
Му-му был просто кобельком, а вот Герасим ---
Точно ссука!
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480
Antarno 4 часа назад
Комментарий к фото
Картинка с визгом собакена
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964
WithU 4 часа назад
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Снежинки на морде у добермана ,- какая прелесть ! Так захотелось не слякотную , заснеженную ,белую , уютную зиму в этом году ,за все наши мытарства 2020 .
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480
Antarno 4 часа назад
Комментарий к фото
Котэ возмущён неправильной насадкой мяса на шампур
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25k
Ashabad 5 часов назад
"Сельский час" на афганском телевидении...
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3k
Diesel 8 часов назад
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Шарик был свиньей?
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19k
hebpat Diesel 6 часов назад
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тут иной человек может быть свиньёй
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3k
Regerald 10 часов назад
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Бесят такие собачники, кастрировать их надо. А если собака забор перепрыгнет и загрызёт мирного прохожего? Ей даже особо разгоняться для этого не надо.
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6k
chichic1 Regerald 8 часов назад
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А причем тут собачники?
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15k
MarkovAlexandr 10 часов назад
Удочки не брать!
И из автобуса не выходить!
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4k
Самка Хорька 10 часов назад
Комментарий к фото
Главное, чтобы кошек в округе не было.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Самка Хорька 8 часов назад
Комментарий к фото
Или сучки с течкой
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30k
Элек Мек ☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
Комментарий к фото
Они на заднем плане фото.
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9k
Юрий Николаевич 10 часов назад
Комментарий к фото
Этого помыть, или другого родить?
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Петр

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