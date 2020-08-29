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Демотиваторы

Демотиваторы (24 фото)

Автор:
29 августа 2020 11:25
Сообщество : Юмор
Метки: демотиваторы   прикол   юмор   
2694
24
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Метки: демотиваторы   прикол   юмор   
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41  комментарий
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−15
Ингеборг Дапкунайтович 4 часа назад
Комментарий к фото
ВК, к сожалению, был рассадником интеллекта, при Дурове. Без Дурова ВК - дурость. Вот что бывает, когда за проект берётся капиталистическая машина, убрав креативного и творческого создателя. Знаю, что вк слизан был с фейсбука, но я именно про адаптацию под россию, российский менталитет. Сейчас ВК обычная глобалистская помойка. ИМХО
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105
SPORES 56 минут назад
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Вот если бы у них еще и номера совпадали. XD
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5k
Elena Ki 2 часа назад
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Хорошо хоть догадалась не на черном фоне делать такие губищи...
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0
VOVA4464 2 часа назад
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Мечта трудоголика, выходные пролетают не заметно...
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0
VOVA4464 2 часа назад
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...Вы , болезный, продолжаете принимать в Дворянском собрании членов Государственной Думы?
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8k
alexis 2 часа назад
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Один. Один осёл и один ишак.
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7k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Слесарю инструмент положен.
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5k
Elena Ki Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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- Мне мясо положено!
- Положено, так ешьте!
- А мне не положено!
- Не положено, так не ешьте.
(новобранец с поваром в армейской столовке)
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7k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Транслейт плиз.
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5k
Elena Ki Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Шапочку
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7k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Новомодная сумка.
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0
VOVA4464 2 часа назад
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...как губернатор просил- тематический паб Питера....
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7k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Мужик тоже человек.
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7k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Отбрендовали машину в цветах рекламы заведения. Все по феншую.
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5k
Elena Ki Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Цвета разные.
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7k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
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Простит-ки воодушевились, с такими масками их труд защищен.
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12k
Юрий 3 часа назад
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Может ослик ножку подвернул? Что ж вы такие злые?
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0
VOVA4464 3 часа назад
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...причина большой текучки кадров...
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0
VOVA4464 3 часа назад
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...её поднять не смогу, предется самому прыгать... , еще есть возможность сбежать или её туда сбросить...
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VOVA4464 3 часа назад
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...работа такая- зад прикрывать...
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VOVA4464 3 часа назад
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...надо было суке мозги пересаживать...
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VOVA4464 3 часа назад
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..все отдашь для любимой....тачки...
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VOVA4464 3 часа назад
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..и то что там было, ты называешь деньгами?
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VOVA4464 3 часа назад
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...самая мягкая подушка- это лапа...
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