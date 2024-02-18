Нержавеющие Cybertruck начали ржаветь

Всего же удалось собрать более 2 млн заявок от желающих приобрести Cybertruck. Ну а сами автомобили стали потихоньку появляться на дорогах США.

И за первые недели эксплуатации стало ясно, что неокрашенный металл от влаги всё же ржавеет.