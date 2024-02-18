FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12529 постов • 850 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Нержавеющие Cybertruck начали ржаветь

Нержавеющие Cybertruck начали ржаветь

Автор:
18 февраля 2024 09:32
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   США   автомобили   нержавейка   ржавчина   
5026
3

В начале этого года компания Tesla передала в продажу первые автомобили «будущего» Cybertruck. Счастливых обладателей шайтан-арбы уверяли, что корпус выполнен из супер-пупер-нержавеющей бронестали, которую не берут пули из лёгкого стрелкового оружия, не то что ржавчина. Мущына, берите, не пожалеете.

Всего же удалось собрать более 2 млн заявок от желающих приобрести Cybertruck. Ну а сами автомобили стали потихоньку появляться на дорогах США.

И за первые недели эксплуатации стало ясно, что неокрашенный металл от влаги всё же ржавеет.

При этом в руководстве по эксплуатации Tesla сказано, что обладатели Cybertruck должны немедленно удалить любые вещества, способные вызвать реакцию коррозии. В этом списке числятся жир, масло, птичий помёт, древесная смола, мёртвые насекомые, пятна гудрона, дорожная соль и другие вещества


Ну а тем, кто не хочет в режиме нон-стоп полировать свою «Ласточку», предлагают обтянуть машину защитной виниловой плёнкой, она стоит от 5000 до 6500 долларов в зависимости от цвета. Это при том, что сама машина стоит в районе 80 000 долларов.

В компании Tesla после обращений клиентов признали, что устойчивость кузова Cybertruck не безграничная.

Владельцы пишут, что пятна могут появляться на кузове даже просто после дождя на припаркованной машине. А у пары бедолаг ржавчина пошла просто из-за того, что автомобиль на ночь оставляли на улице.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Cybertruck   Tesla   США   автомобили   нержавейка   ржавчина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Alex 4 часа назад
Мы в кружке юных техников примерно такие же корпуса паяли из оцинкованной жести. Для паровозиков правда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Dihydrogen Monoxide 46 минут назад
Лох не мамонт, лох не вымрет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Zhora 2 часа назад
В Орландо в парке Юнивёрсал стоит Делореан, уже фиг знает сколько лет. Ну и самой машине более 40 лет. И нифига не гниёт! При том, что климат там очень влажный. Вот это скорее всего настоящая нержавейка. А Илон Маск видимо где-то "упростил" технологию.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
177
Sergei Timofeich 2 часа назад
Странно,у меня на даче советские кухонные ножи и ложки из нержавейки валяются в таких жёстких условиях,и им за 30+лет нифига не сделалось.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Михаил 3 часа назад
Маркетологи способны что угодно продать лохам... кули тесла, когда вон китай лохам впаривает дерьмо и дороже... и че покупатели теслы если в РФ столько лохов купили китай... тут главное когда тебя развели как лоха сделать мину что это не лохотрон а просто такой дизайнерский ход. типа всегда можно сказать рисунок на моей машине уникальный и нет второго такого же... и лошок будет прав, у всех ржавчина по разному сожрала теслу :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
РАТНИК 3 часа назад
Машина чисто в магазин пятёрочка за продуктами и обратно в гараж на зарядку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Example 6.2.6 3 часа назад
Говорил я Маску, что так сталь не залегируешь, чтоб на 100% повысить её корозостойкость. Надо было варить из анодированных алюминиевых панелей, это хоть и дороже, но и стойкость выше (не 100% защита, но на две головы лучше чем сталь), и масса легче и за такое бабло можно было уже и по уму сделать. Но, не послушал меня Илон, или письмо моё не дошло.. пожадничал, сэкономил таки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost 3 часа назад
дело в том, что нержавейка бывает разная, в зависимости от состава и пропорций сплава. только основных 4 вида.
и некоторые из них да, ржавеют. особенно выплавленные нашими китайскими братьями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Андрей Иванов 3 часа назад
Лохомобиль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA 4 часа назад
Шикарный дизайн.
У меня сын в 1,5 года такие же разрабатывал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
700
Dsident 4 часа назад
Каким же идиотом нужно быть, чтобы купить это корыто?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
БамбарбияКиргуду 4 часа назад
Куда то пропали все защитники маска.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

99183



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Алексей Навальный* умер в колонии «Полярный волк»
Алексей Навальный* умер в колонии «Полярный волк»
Прыжок кота
Прыжок кота
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 февраля
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 февраля
С добрым утром
С добрым утром
Как стать классным бойфрендом/парнем за 5 минут
Как стать классным бойфрендом/парнем за 5 минут
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 февраля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#подборка#в мире#Китай#автомобили#история#сарказм#Ynews#кошка
#животные#милота#дети#интересное#СССР#люди#машина#автомир#Россия#Вещи
#факты#Юмор#интересно#кот#природа#США#новости#Автовсячина#Спасение#дикая природа
Как стать классным бойфрендом/парнем за 5 минут Как стать классным бойфрендом/парнем за 5 минут Маск требует ввести торговые барьеры против своих китайских конкурентов Маск требует ввести торговые барьеры против своих китайских конкурентов Электромобиль Tesla Cybertruck впервые попал в аварию Электромобиль Tesla Cybertruck впервые попал в аварию Tesla Cybertruck наконец-то представлена официально. Она ощутимо подорожала Tesla Cybertruck наконец-то представлена официально. Она ощутимо подорожала Tesla Cybertruck оказалась дороже, чем ожидалось Tesla Cybertruck оказалась дороже, чем ожидалось Tesla диктует законы: покупатели Cybertruck не смогут продать авто в течение года после покупки Tesla диктует законы: покупатели Cybertruck не смогут продать авто в течение года после покупки

На что жалуетесь?

Вернуться