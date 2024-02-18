Нержавеющие Cybertruck начали ржаветь

В начале этого года компания Tesla передала в продажу первые автомобили «будущего» Cybertruck. Счастливых обладателей шайтан-арбы уверяли, что корпус выполнен из супер-пупер-нержавеющей бронестали, которую не берут пули из лёгкого стрелкового оружия, не то что ржавчина. Мущына, берите, не пожалеете.
Всего же удалось собрать более 2 млн заявок от желающих приобрести Cybertruck. Ну а сами автомобили стали потихоньку появляться на дорогах США.
И за первые недели эксплуатации стало ясно, что неокрашенный металл от влаги всё же ржавеет.
При этом в руководстве по эксплуатации Tesla сказано, что обладатели Cybertruck должны немедленно удалить любые вещества, способные вызвать реакцию коррозии. В этом списке числятся жир, масло, птичий помёт, древесная смола, мёртвые насекомые, пятна гудрона, дорожная соль и другие вещества
Ну а тем, кто не хочет в режиме нон-стоп полировать свою «Ласточку», предлагают обтянуть машину защитной виниловой плёнкой, она стоит от 5000 до 6500 долларов в зависимости от цвета. Это при том, что сама машина стоит в районе 80 000 долларов.
В компании Tesla после обращений клиентов признали, что устойчивость кузова Cybertruck не безграничная.
Владельцы пишут, что пятна могут появляться на кузове даже просто после дождя на припаркованной машине. А у пары бедолаг ржавчина пошла просто из-за того, что автомобиль на ночь оставляли на улице.
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и некоторые из них да, ржавеют. особенно выплавленные нашими китайскими братьями.
У меня сын в 1,5 года такие же разрабатывал
© Казимир Малевич.