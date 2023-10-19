«Девятка» влетела в кофейню, но суровому сибирскому посетителю было как-то пофиг

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ДТП произошло в центре города Омск, в районе остановки «Голубой огонёк». Водитель отечественной легковушки нарушил правила, двигаясь по выделенке, столкнулся с иномаркой и улетел в кофейный павильон.
Посетитель кафе даже не привстал, просто продолжил пить свою утреннюю порцию бодрости. Полиция начала проверку по факту аварии. К счастью никто не пострадал.
А вы тоже сами не свои, пока не выпьете кофе с утра?
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