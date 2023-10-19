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«Девятка» влетела в кофейню, но суровому сибирскому посетителю было как-то пофиг

«Девятка» влетела в кофейню, но суровому сибирскому посетителю было как-то пофиг

Автор:
19 октября 2023 08:26
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   авто   влетела в кофейню   девятка   кафе   омск   эмоция   
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ДТП произошло в центре города Омск, в районе остановки «Голубой огонёк». Водитель отечественной легковушки нарушил правила, двигаясь по выделенке, столкнулся с иномаркой и улетел в кофейный павильон.

Посетитель кафе даже не привстал, просто продолжил пить свою утреннюю порцию бодрости. Полиция начала проверку по факту аварии. К счастью никто не пострадал.

А вы тоже сами не свои, пока не выпьете кофе с утра?

Источник:

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Метки: Видео   авто   влетела в кофейню   девятка   кафе   омск   эмоция   
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2  комментария
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pynh 37 минут назад
а что он должен был сделать? за кофе уплочено!
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Сергей Макаров 3 минуты назад
А если бы это был водитель такси, то он не нарушил бы правило дорожного движения?
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