Самокат купили, правилам не научили...

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В Уфе во дворе дома по улице Маршала Жукова 6-летний ребёнок на самокате выскочил на дорогу и попал под колёса автомобиля. Ребёнку потребовалась госпитализация.
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Тут машину купили, а правилам проезда по дворам не научили.
Дебилы до сих пор воют по соцсетям, но скорость снизили до разумной.
Потому и установлено ограничение по скорости в жилых зонах 20 км/час.
У нас в СНТ вообще 10 км/час.
Достаточно, чтобы остановиться мгновенно.