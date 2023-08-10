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Самокат купили, правилам не научили

Самокат купили, правилам не научили

Автор:
10 августа 2023 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   самокат   
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В Уфе во дворе дома по улице Маршала Жукова 6-летний ребёнок на самокате выскочил на дорогу и попал под колёса автомобиля. Ребёнку потребовалась госпитализация.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   самокат   
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11  комментариев
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18k
Роберт Шекли Час назад
Придомовая территория, солнышко светит, рядом дети бегают, дорога пустая, значит можно расслабиться за рулем
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11k
Dihydrogen Monoxide 9 минут назад
Самокат купили, правилам не научили...
Тут машину купили, а правилам проезда по дворам не научили.
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1k
Леший 39 минут назад
автомобилист охренел с такой скоростью лететь по двору
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19
Алексей 42 минуты назад
машина купил, права купил, затонировал, ездить не купил... ставки на чёрное принимаются?
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7k
Roman Час назад
Во дворе, напротив садика, положили 5 (пять) подряд лежачих полицейских.
Дебилы до сих пор воют по соцсетям, но скорость снизили до разумной.
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7k
Roman Час назад
Права продали, а по дворам ездить не научили.
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33k
albedo Час назад
Дети на то и дети, что они неразумные.
Потому и установлено ограничение по скорости в жилых зонах 20 км/час.
У нас в СНТ вообще 10 км/час.
Достаточно, чтобы остановиться мгновенно.
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2k
kuchipachi 2 часа назад
я всё понимаю, что на самокате так ездить нельзя. но там было прилично времени среагировать, пусть может не до полной остановки, но всё же значительно снизить скорость. а водитель даже после удара не сразу тормозить начал.
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54k
dima423 2 часа назад
бл водила епанько конечно... тормозить? да ну накуй
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