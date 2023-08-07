Рано или поздно это должно было произойти

1965
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Обычно, когда загорается жёлтый к красному, поперёк уже горит красный.
Т.е. тут встретились два одингочества: один едет на запрещающий жёлтый (без всяких исключений), другой - на запрещающий красный.