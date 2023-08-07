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Рано или поздно это должно было произойти

Рано или поздно это должно было произойти

Автор:
07 августа 2023 11:19
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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Видео из Курска. Там не принято стоять на красный сигнал светофора?

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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6  комментариев
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Александр Час назад
Жду экспертов которые объяснят, что тут вина обоюдная и вот если бы да кабы и т.д. и т.п., аварии не было бы

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Павел Плеханов 51 минуту назад
Тут надо посмотреть, как работают светофоры.
Обычно, когда загорается жёлтый к красному, поперёк уже горит красный.
Т.е. тут встретились два одингочества: один едет на запрещающий жёлтый (без всяких исключений), другой - на запрещающий красный.
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271
mosazer Час назад
Удивляют пустые улицы в городе, судя по времени на реге, полдень
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