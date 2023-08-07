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Куда-то он всё же успел

Куда-то он всё же успел

Автор:
07 августа 2023 09:54
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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ДТП случилось вечером 4 августа в Москве на Крылатской улице. Куда и зачем так летел "бессмертный" гонщик неясно. О его судьбе не сообщается.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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23  комментария
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26k
Matrosskin Час назад
" О его судьбе не сообщается." - до больницы одни уши доехали, очевидно же ( перефразируя старый анекдот про котёнка, любившего жопу об ковёр вытирать, наждак и батарею...)
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39k
Aleks 12 минут назад
Ушел в проем без пыли, махнув на прощание ботинком... Скорее всего труп.
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27k
timberium Полчаса назад
эх, хорошо пошел!!! побольше бы таких
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13k
butata Полчаса назад
Мешок органов
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829
Вадим Полчаса назад
Это не Крылатская улица, проспект Маршала Жукова. Хотя гонщику от этого не легче.
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19k
Александр 42 минуты назад
Судя по всему, ничего с ним страшного не случилось, на видео он не упал, а если о судьбе не сообщается, значит продолжил путь.
За ним у двух машин аварийки работают и замедляются, наверно стукнулись друг об друга, а может он черканул.
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28
grazoe Александр 10 минут назад
возможно аварийки включили как сигнал сзади едущим об опасности. А вот, то что некоторые машины стали "налезать" друг на друга - вот это реально удивило
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3k
portroy 44 минуты назад
Кажется он провалился под мост, а на встречку улетел один его башмак. А мот продолжил путешествие вдоль отбойника.
Будет чудо если мотоциклист выжил после такого
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46k
Соломей 46 минут назад
увидел самокат внизу и решил пересесть...
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−5
Pyramid Head 50 минут назад
он испарился
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97
AlexWoyz 54 минуты назад
выравнял отбойник?
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33k
Fat Lynx 54 минуты назад
Куда так лететь при полном отсутствии навыка вождения мотоцикла?
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8k
Фельдъегерь Час назад
зато как аккуратно, ни шума, ни пыли
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5k
Трям Час назад
Как шарик в колесе рулетки...
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3k
Роман Час назад
На такой скорости от него скорее всего нарезка осталась.
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16k
Shtoppi Час назад
<<Куда-то он всё же успел>>
--------
на небеса, к ангелам.
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472
thrashbox 2 часа назад
К мужу спешил ?
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1k
Uganda 2 часа назад
известно куда, сезон-то заканчивается
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