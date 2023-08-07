<<Куда-то он всё же успел>>

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ДТП случилось вечером 4 августа в Москве на Крылатской улице. Куда и зачем так летел "бессмертный" гонщик неясно. О его судьбе не сообщается.
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За ним у двух машин аварийки работают и замедляются, наверно стукнулись друг об друга, а может он черканул.
Будет чудо если мотоциклист выжил после такого
Или, всё же, гонять следует на трассе, а не общей дороге?
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на небеса, к ангелам.