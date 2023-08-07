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Мужчина станцевал на&nbsp;крыше внедорожника на&nbsp;перекрестке

Мужчина станцевал на крыше внедорожника на перекрестке

Автор:
07 августа 2023 09:02
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   внедорожник   люди   перекресток   позитив   станцевал на крыше   танец   
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На кадрах видно, как мужчина танцует на крыше черного внедорожника, который стоит в ожидании зеленого сигнала светофора, а потом забирается обратно в салон. В этот момент несколько водителей стоящих рядом автомобилей жали на клаксон.

«Августовское пекло плавит не только москвичей и жителей Подмосковья, но и туляков. Мужчина на видео подумал, что он реинкарнация Элвиса, и устроил рок-н-ролл на крыше внедорожника в центре города», — говорится в комментарии к видео.


Пользователи соцсетей обратили внимание, что съемка велась из автомобиля, украшенного праздничными лентами. Вероятно, что танцующий пассажир имеет отношение к свадебному кортежу, предположили они.


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Метки: Видео   внедорожник   люди   перекресток   позитив   станцевал на крыше   танец   
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