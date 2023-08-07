Мужчина станцевал на крыше внедорожника на перекрестке

«Августовское пекло плавит не только москвичей и жителей Подмосковья, но и туляков. Мужчина на видео подумал, что он реинкарнация Элвиса, и устроил рок-н-ролл на крыше внедорожника в центре города», — говорится в комментарии к видео.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что съемка велась из автомобиля, украшенного праздничными лентами. Вероятно, что танцующий пассажир имеет отношение к свадебному кортежу, предположили они.



