Мужчина станцевал на крыше внедорожника на перекрестке

На кадрах видно, как мужчина танцует на крыше черного внедорожника, который стоит в ожидании зеленого сигнала светофора, а потом забирается обратно в салон. В этот момент несколько водителей стоящих рядом автомобилей жали на клаксон.
«Августовское пекло плавит не только москвичей и жителей Подмосковья, но и туляков. Мужчина на видео подумал, что он реинкарнация Элвиса, и устроил рок-н-ролл на крыше внедорожника в центре города», — говорится в комментарии к видео.
Пользователи соцсетей обратили внимание, что съемка велась из автомобиля, украшенного праздничными лентами. Вероятно, что танцующий пассажир имеет отношение к свадебному кортежу, предположили они.
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