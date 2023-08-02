Стритрэйсер на БМВ выбыл из соревнований

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Без БМВ и контента не было бы. Даже старенькая БМВ Е30 может показать, как на сухом и ровном месте улететь с дороги.
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Метки: BMW Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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далее 3 причины:
1) надо пофорсить, а форсить не умеют => столб
2) задний привод без страховок и электронных ошейников, на котором надо уметь ездить, а они не умеют => столб
3) за машиной (тем более старенькой) надо следить, а все деньги потрачены на покупку вёдрышка, поэтому "тут проволкой, тут изолентой, тут еще походит" => столб...
Самоубил машину( и надеюсь долго будет ходить пешком) без жертв среди окружающих.
Всем городским гонщикам и шашистам брать пример с этого парня !