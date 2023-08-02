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Стритрэйсер на БМВ выбыл из соревнований

Стритрэйсер на БМВ выбыл из соревнований

Автор:
02 августа 2023 10:50
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Без БМВ и контента не было бы. Даже старенькая БМВ Е30 может показать, как на сухом и ровном месте улететь с дороги.
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Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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1k
Tony Час назад
"даже старенькая БМВ" - почему "даже"? они то и есть первая группа риска - как правило их покупают за копейки малолетки, только получившие права (ну а как же, БМВ же, девочки будут писиться!)

далее 3 причины:
1) надо пофорсить, а форсить не умеют => столб
2) задний привод без страховок и электронных ошейников, на котором надо уметь ездить, а они не умеют => столб
3) за машиной (тем более старенькой) надо следить, а все деньги потрачены на покупку вёдрышка, поэтому "тут проволкой, тут изолентой, тут еще походит" => столб...
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10k
Борис Карабанов 52 минуты назад
Вода, огонь и этот ролик.
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10k
Игорь 54 минуты назад
Да и рег - не лучше. Тронулись гонщики на красный
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1k
Леший 55 минут назад
туды его в качель......
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21k
иванов дмитрий Час назад
Пилота -наградить.
Самоубил машину( и надеюсь долго будет ходить пешком) без жертв среди окружающих.
Всем городским гонщикам и шашистам брать пример с этого парня !
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5k
Babangdida 2 часа назад
При чём тут БМВ, у него с техсостоянием бардак. Свою машину нужно содержать в том состоянии, в котором хотите на неё рассчитывать. А если денег на неё нет, то нех такие фокусы выкидывать. Тем более что и на штрафы деньги тоже нужно будет оставить.
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10k
Том Сойер 2 часа назад
Радужный... (по аналогии со "сказочным"..)
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