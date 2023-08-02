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Несчастные дети выпивающих родителей

Несчастные дети выпивающих родителей

Автор:
02 августа 2023 09:12
Метки: Видео   в мире   дети   люди   пьяные   родители   
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Автолюбитель со своей родственницей стали свидетелями грустного зрелища. Перебравшие с горячительными напитками взрослые шли по дороге со своими детьми.

Отец и мать как следует "отдохнули" на пляже и отправились в новое место. Их сопровождали дети. Один из мальчиков не позволял маме упасть, а второй тащил вещи. Впереди шла ещё одна выпившая женщина, которая с трудом могла уследить за маленьким ребёнком.

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Метки: Видео   в мире   дети   люди   пьяные   родители   
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15  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Блин, и как довершение композиции кинокадра - проезжающая жёлтая газель с символом "Z". Кустурица отдыхает.
Ну, с каждым бывает, не рассчитали, имеют право на "отдыхе", это они в личное время и на свои кровные.
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0
MF Dexterhead 4 минуты назад
Да, дурной пример детям. Ну и вообще дети тащат родителей тоже так себе. Но что тут вообще обсуждать. Все бухают и везде абсолютно. Просто не всех сняли на камеру и выложили в инет. Или тут все трезвенники сидят ?
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0
Fedi4ka 45 минут назад
А сколько таких вот вообще в целом...
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7k
4k
Alex Час назад
Вот твари..
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464
twincam Alex Полчаса назад
это ты про тех кто снимает ролик?))
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3k
ProstoBoBka Час назад
И сейчас такая проблема есть и раньше была! У меня отец любил прибухнуть, я подрос, перевоспитал его, сейчас отцу 63 не пьет вообще. Я по выходным 1-1,5 под шашлычок и все, крепкие напитки в основном по праздникам и в мало количестве. Не хочу чтобы мои дети видели то, что в детстве видел я... пьяного отца.
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464
twincam ProstoBoBka Полчаса назад
1-1,5 водчеллы?
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1k
Жирный бот Час назад
тоже видел на рыбалке такое, взрослые как после взрыва бомбы, разбросаны на берегу, дети сами по лагерю хозяйничают)
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940
ruslan d Час назад
Ну и что , бывает ...
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15k
Мистер Фикс Час назад
По всем деревням этакие..
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0
Fedi4ka Мистер Фикс 45 минут назад
А в городах как будто нет таких...
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