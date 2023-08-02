Несчастные дети выпивающих родителей

Отец и мать как следует "отдохнули" на пляже и отправились в новое место. Их сопровождали дети. Один из мальчиков не позволял маме упасть, а второй тащил вещи. Впереди шла ещё одна выпившая женщина, которая с трудом могла уследить за маленьким ребёнком.