Несчастные дети выпивающих родителей

2123
1
1
Автолюбитель со своей родственницей стали свидетелями грустного зрелища. Перебравшие с горячительными напитками взрослые шли по дороге со своими детьми.
Отец и мать как следует "отдохнули" на пляже и отправились в новое место. Их сопровождали дети. Один из мальчиков не позволял маме упасть, а второй тащил вещи. Впереди шла ещё одна выпившая женщина, которая с трудом могла уследить за маленьким ребёнком.
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
Ну, с каждым бывает, не рассчитали, имеют право на "отдыхе", это они в личное время и на свои кровные.