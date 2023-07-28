Проспал ситуацию - рули на встречную полосу

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21 июля в Алтайском крае водитель автомобиля Хонда в последний момент заметил остановившийся поток автомобилей и не придумал ничего лучшего, чем "увернуться" на встречную полосу, где в лоб поймал легковой автомобиль Шевроле Круз с женщиной за рулём. Пострадали водитель Шевроле и три пассажира Хонды, в том числе двое детей 11 и 15 лет.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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