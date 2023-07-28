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Проспал ситуацию - рули на встречную полосу

Проспал ситуацию - рули на встречную полосу

Автор:
28 июля 2023 11:04
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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21 июля в Алтайском крае водитель автомобиля Хонда в последний момент заметил остановившийся поток автомобилей и не придумал ничего лучшего, чем "увернуться" на встречную полосу, где в лоб поймал легковой автомобиль Шевроле Круз с женщиной за рулём. Пострадали водитель Шевроле и три пассажира Хонды, в том числе двое детей 11 и 15 лет.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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57k
Олег Час назад
проспал- бей отбойник справа а не убивай людей на встречке....
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ProstoBoBka 16 секунд назад
Потому н.е.х.у.й нюхать жопу передней машины, держи дистанцию!
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391
Человек Наблюдающий Полчаса назад
Чудак! Забудьте вообще про встречку! Кювет , канава-что угодно, кроме встречки. Страдают невинные люди, у которых даже шанса нет среагировать.
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5k
Babangdida Полчаса назад
Рег тоже красава - начал тормозит аж больше 1/3 секунды после удара.
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2k
Вадим Курбатов 56 минут назад
Не переведутся дураки на Руси...
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1k
surgy Час назад
Правый руль - зло!
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