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Водитель Калины сбил детей на пешеходном переходе

Водитель Калины сбил детей на пешеходном переходе

Автор:
28 июля 2023 10:45
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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24 июля в Сыктывкаре на улице Оплеснина мужчина 1945 года рождения за рулем Лада Калина сбил двух детей с велосипедами на нерегулируемом пешеходном переходе.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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10  комментариев
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8k
Дмитрий 56 минут назад
Водятел виноват 100 %. Первый ребёнок 100% шёл, а не ехал по ПП. Даже придраться по девочке не где. Вообще никаких сомнений. А главное!!! Он сбил девочку на своей полосе движения! Т.е. к моменту наезда она преодолела большую часть пути по ПП. 100 увиновен!!!
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2k
kuchipachi 6 минут назад
Сейчас начнётся, что дети виноваты, не убедились, да ещё и на велосипедах... Но если смотреть на дорогу и быть более внимательным за рулём, то избежать наезда можно было даже без экстренного торможения. А водитель тормозить то начал после того как сбил. Видимо ездит на ощупь
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1k
Максим Макашев 6 минут назад
в машине ехали инвалиды: воДЯТЕЛ по зрению, а пассажирка по опорно-двигательному аппарату
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1k
Леший 8 минут назад
водила слепой что ли...ну не спешились...давить теперь их???
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