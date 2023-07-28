Водитель Калины сбил детей на пешеходном переходе

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24 июля в Сыктывкаре на улице Оплеснина мужчина 1945 года рождения за рулем Лада Калина сбил двух детей с велосипедами на нерегулируемом пешеходном переходе.
Известно, что у девочки 2014 года рождения ушиб бедра, ссадина колена, госпитализация ей не потребовалась. На улице школьница была одна. О состоянии второго несовершеннолетнего - 16-летнего юноши - не сообщается. Водитель Калины за рулем с 2009 года.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов.
В соответствии с ПДД необходимо предоставить преимущество пешеходу в соответствии с п. 14.1. «Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода».
Родителей просят напомнить школьникам о правилах безопасного перехода проезжей части и рассказать, что даже на «зебре» нужно смотреть по сторонам и начинать переход только тогда, когда все автомобили остановятся.
Напомним, по правилам перед пешеходным переходом велосипедисту необходимо спешиться.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов.
В соответствии с ПДД необходимо предоставить преимущество пешеходу в соответствии с п. 14.1. «Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода».
Родителей просят напомнить школьникам о правилах безопасного перехода проезжей части и рассказать, что даже на «зебре» нужно смотреть по сторонам и начинать переход только тогда, когда все автомобили остановятся.
Напомним, по правилам перед пешеходным переходом велосипедисту необходимо спешиться.
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