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Обычный день водителя BMW

Обычный день водителя BMW

Автор:
28 июля 2023 10:28
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   диагноз   машина   
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Шутки-шутками, но на BMW почему-то попадаются какие-то совсем странные персонажи. Этот случай из Брянска не стал исключением. Куда и зачем летел этот "Диарейщик" на BWM неизвестно, но устроил он два ДТП за несколько секунд. По меньшей мере 3 автомобиля получили серьёзные повреждения.

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Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   диагноз   машина   
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8  комментариев
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6k
Андрей Час назад
я на днях ехал и в зеркале заднего вида увидел BMW. Она не пытала никого обогнать, ехала небыстро и даже включила поворотник. Я жутко перепугался, такого у меня ещё не было.
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1k
tartilych 11 минут назад
К парню своему спешил
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5k
ЛеонидТерехов Час назад
БМВ тут не при чем, на многих других марках летают так же, а то и еще хуже!

Мое мнение, что у чувака просто тормоза отказали, либо перепутал педали, либо надо поменять прокладку между рулем и сиденьем.

У BMW лучшие тормоза, тем более что все БМВешники сильно заморачиваются тюнингом своих авто, особенно усилением тормозной системы! Часто даже на обычные бехи ставят тормоза от ЭМок.

Если надавить на тормоз она встанет как вкопанная!
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160
Иван ЛеонидТерехов Полчаса назад
Всё правильно!
В таких случаях говориться: "Чем дороже оболочка, тем гнилее начинка".
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