Обычный день водителя BMW

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Шутки-шутками, но на BMW почему-то попадаются какие-то совсем странные персонажи. Этот случай из Брянска не стал исключением. Куда и зачем летел этот "Диарейщик" на BWM неизвестно, но устроил он два ДТП за несколько секунд. По меньшей мере 3 автомобиля получили серьёзные повреждения.
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Метки: BMW Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили диагноз машина
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Мое мнение, что у чувака просто тормоза отказали, либо перепутал педали, либо надо поменять прокладку между рулем и сиденьем.
У BMW лучшие тормоза, тем более что все БМВешники сильно заморачиваются тюнингом своих авто, особенно усилением тормозной системы! Часто даже на обычные бехи ставят тормоза от ЭМок.
Если надавить на тормоз она встанет как вкопанная!
В таких случаях говориться: "Чем дороже оболочка, тем гнилее начинка".