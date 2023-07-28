Обычный день водителя BMW

Шутки-шутками, но на BMW почему-то попадаются какие-то совсем странные персонажи. Этот случай из Брянска не стал исключением. Куда и зачем летел этот "Диарейщик" на BWM неизвестно, но устроил он два ДТП за несколько секунд. По меньшей мере 3 автомобиля получили серьёзные повреждения.

0 Момент прилёта и другие пострадавшие ближе к концу видео