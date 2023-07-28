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В Мурманской области впервые увезли электросамокат на штрафстоянку

В Мурманской области впервые увезли электросамокат на штрафстоянку

Автор:
28 июля 2023 09:14
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДПС   ПДД   мурманск   штрафстоянка   электросамокат   
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Местные паблики пишут, что сотрудник ДПС остановил молодого человека и предъявил обвинения в нарушении ПДД — отсутствие прав вождения автотранспортным средством.

Правоохранитель утверждал, что по характеристикам это мопед, а молодой человек уверял, что его самокат – это средство индивидуальной мобильности, которое прав не требует.


В итоге двухколесный транспорт эвакуировали. Тем временем, в Ессентуках решили запретить ездить на электросамокатах по главным паркам города – нарушителям грозит штраф в 800 рублей.

Источник:

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Метки: Видео   ДПС   ПДД   мурманск   штрафстоянка   электросамокат   
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4  комментария
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15k
Мистер Фикс 44 минуты назад
Браво

Тот случай, когда народ в массе возненавидел полезное устройство благодаря дебилам, которые им пользуются.
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1k
Сергей Зайцев 6 минут назад
Не знаю что натворил этот самокатчик, но тут факт превышения полномочий. Этот самокатик больше 30 не едет.
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48k
Элек Мек 53 минуты назад
С драной овцы хоть шести клок...
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902
ruslan d 56 минут назад
Не похож он на серьезный самокат ...
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