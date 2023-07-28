В Мурманской области впервые увезли электросамокат на штрафстоянку

Правоохранитель утверждал, что по характеристикам это мопед, а молодой человек уверял, что его самокат – это средство индивидуальной мобильности, которое прав не требует.

В итоге двухколесный транспорт эвакуировали. Тем временем, в Ессентуках решили запретить ездить на электросамокатах по главным паркам города – нарушителям грозит штраф в 800 рублей.