В Мурманской области впервые увезли электросамокат на штрафстоянку

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Местные паблики пишут, что сотрудник ДПС остановил молодого человека и предъявил обвинения в нарушении ПДД — отсутствие прав вождения автотранспортным средством.
Правоохранитель утверждал, что по характеристикам это мопед, а молодой человек уверял, что его самокат – это средство индивидуальной мобильности, которое прав не требует.
В итоге двухколесный транспорт эвакуировали. Тем временем, в Ессентуках решили запретить ездить на электросамокатах по главным паркам города – нарушителям грозит штраф в 800 рублей.
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Метки: Видео ДПС ПДД мурманск штрафстоянка электросамокат
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Тот случай, когда народ в массе возненавидел полезное устройство благодаря дебилам, которые им пользуются.