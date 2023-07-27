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"Красный в харю - я фигарю"

"Красный в харю - я фигарю"

Автор:
27 июля 2023 10:50
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
2024
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В Волгограде мотоциклист проехав на красный сигнал светофора столкнулся с легковым автомобилем. Из средств защиты у него был только шлем. С травмами он был госпитализирован в медицинское учреждение.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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17  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Скорей бы уже сезон закончился. Никто из автомобилистов не застрахован от этого двухколёсного ужаса.
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236
Человече Z 5 минут назад
Звонок из морга в спортивный магазин.
Скажите, сколько мотоциклов вы сегодня продали?
Пятнадцать... А что?
Так. Значит трое еще где-то катаются.
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42k
Франц Лефорт 37 минут назад
Навеяло:
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14k
Alex 42 минуты назад
Вот зря им хороший асфальт сделали, летают теперь как истребители ) Был в Волгограде в 2015-ом, дороги были ужас, как после бомбёжки, меня пока из аэропорта везли до гостиницы через весь город, думал позвоночник весь вытрясу в штаны по приезду, а на видео прям отличные уже.
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−8
korniev237 49 минут назад
Идиот!!
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1k
Леший 56 минут назад
главное в шлеме.....думаю месяцок не сможет на жопе сидеть
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18k
Роберт Шекли Час назад
У водителя авто хорошая реакция - заметил пулю
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19k
speaktr-st Час назад
Сколько процентов поверхности лётчика ободралось до мясца?
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1k
Darki Час назад
А зачем он шлем то нацепил?Что он им защищать собрался,там же пустота.
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952
jnkbxybr Час назад
машину жалко
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909
ruslan d 2 часа назад
"Короли дорог" ...
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6k
Дмитрий 2 часа назад
Задница просто горит наверное!
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269
no. 2 часа назад
к чему стремился, того и добился.
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3k
poбт 2 часа назад
супер
тройной тулуп звездочкой 10 из 10
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