"Красный в харю - я фигарю"

2024
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В Волгограде мотоциклист проехав на красный сигнал светофора столкнулся с легковым автомобилем. Из средств защиты у него был только шлем. С травмами он был госпитализирован в медицинское учреждение.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина мотоцикл
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