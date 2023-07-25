В Кисловодске обрушилась стена и завалила припаркованные автомобили

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Вчера, 24 июля в Кисловодске произошло обрушение подпорной стены, которая погребла под собой 4 автомобиля и разрушила газопровод. Сообщается, что никто из людей не пострадал.
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1. Таджики строили!
2. Если же строили, всё-таки, не "таджики", то "Вот до чего довёл страну..."
(2а. Чиновники разворовали средства)