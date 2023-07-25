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В Кисловодске обрушилась стена и завалила припаркованные автомобили

В Кисловодске обрушилась стена и завалила припаркованные автомобили

Автор:
25 июля 2023 12:40
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Кисловодск   ЧП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обрушение   
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Вчера, 24 июля в Кисловодске произошло обрушение подпорной стены, которая погребла под собой 4 автомобиля и разрушила газопровод. Сообщается, что никто из людей не пострадал.

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Метки: Видео   ДТП   Кисловодск   ЧП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обрушение   
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2  комментария
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Александр Шевченко Час назад
Херовое конструктивное решение, ну или исполнение. Но вижу скорее решение тупо поставить фбс, без связки металическими поясами - такое себе, еслибы был литой железобетон - да было-бы отлично.
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Борис Карабанов Час назад
Ну, вариантов для комментариев немного - всего два:
1. Таджики строили!
2. Если же строили, всё-таки, не "таджики", то "Вот до чего довёл страну..."
(2а. Чиновники разворовали средства)
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