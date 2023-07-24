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"Шутить со мной вздумали?": в Стерлитамаке водитель BMW протаранил автомобили во дворе

"Шутить со мной вздумали?": в Стерлитамаке водитель BMW протаранил автомобили во дворе

Автор:
24 июля 2023 09:28
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Видео   Стерлитамак   автомир   интересное   неадекват   фото   
2298
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Мужчина протаранил ехавшую перед ним KIA и ещё несколько автомобилей, припаркованных у подъезда.

В Стерлитамаке агрессивный водитель BMW возмутился тем, что ехавший перед ним автомобиль слишком медленно движется. Мужчина протаранил KIA и заехал во двор, задев другие припаркованные автомобили. Жильцы дома остались недовольны таким поведением. Женщина сделала ему замечание, но мужчина заявил, что не боится полиции.

"Вы шутить со мной вздумали? Я тебе сейчас видео покажу на полицию! Я сам здесь ставлю полицию! Веришь? Иди вызывай пять машин", — прокричал водитель BMW.

Спустя час к дому подъехал экипаж ДПС. Они постояли у дома 20 минут и уехали, ничего не сделав.

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Метки: BMW   Видео   Стерлитамак   автомир   интересное   неадекват   фото   
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21  комментарий
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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
Почему то, садясь за руль БМВ, у водителя отключается абсолютно все адекватные мысли, также пропадает инстинкт самосохранения. В народе это отклонение прозвали БМВ Головного Мозга.
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15k
Мистер Фикс 9 минут назад
В стерлике - возможно. Вероятно, это кум какого-нибудь начальника. В Башкирии велико кумовство.
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1k
Алексей 22 минуты назад
Что такой "крутой" парень делает в обычном дворе? А вообще подобных персонажей стоит изолировать до того как он устроит трагедию из-за того что кто-то вовремя не отскочил из под его колёс.
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442
twincam Полчаса назад
Быть долбойобом на БМВ - это нормально.
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22k
Valiko Полчаса назад
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2k
Вадим Курбатов 40 минут назад
Удивляться не приходится, обычное поведение для заднеприводного бэмэвиста.
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46k
Aleksandr 50 минут назад
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7k
Marlboro 51 минуту назад
Понос походу.. спешил домой пос..ть :)
Я один заметил, что лицо у человека как бы не русское :)
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4k
brotherirk 52 минуты назад
а извинения с заплывшими глазами у урода уже опубликовали?
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8k
Дмитрий Час назад
Есть видео где быдлоган извинился уже?
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