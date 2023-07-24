"Шутить со мной вздумали?": в Стерлитамаке водитель BMW протаранил автомобили во дворе

Мужчина протаранил ехавшую перед ним KIA и ещё несколько автомобилей, припаркованных у подъезда.
В Стерлитамаке агрессивный водитель BMW возмутился тем, что ехавший перед ним автомобиль слишком медленно движется. Мужчина протаранил KIA и заехал во двор, задев другие припаркованные автомобили. Жильцы дома остались недовольны таким поведением. Женщина сделала ему замечание, но мужчина заявил, что не боится полиции.
"Вы шутить со мной вздумали? Я тебе сейчас видео покажу на полицию! Я сам здесь ставлю полицию! Веришь? Иди вызывай пять машин", — прокричал водитель BMW.
Осторожно! В ролике присутствует ненормативная лексика!
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Спустя час к дому подъехал экипаж ДПС. Они постояли у дома 20 минут и уехали, ничего не сделав.
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Я один заметил, что лицо у человека как бы не русское :)