"Шутить со мной вздумали?": в Стерлитамаке водитель BMW протаранил автомобили во дворе

В Стерлитамаке агрессивный водитель BMW возмутился тем, что ехавший перед ним автомобиль слишком медленно движется. Мужчина протаранил KIA и заехал во двор, задев другие припаркованные автомобили. Жильцы дома остались недовольны таким поведением. Женщина сделала ему замечание, но мужчина заявил, что не боится полиции.

"Вы шутить со мной вздумали? Я тебе сейчас видео покажу на полицию! Я сам здесь ставлю полицию! Веришь? Иди вызывай пять машин", — прокричал водитель BMW.