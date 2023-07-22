Японский 85-летний экстремал устроил акт автовандализма в шиномонтаже

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Пожилой житель города Татебаяси (префектура Гумма, регион Канто, остров Хонсю, Япония) прославился в местных соцсетях, совершив наезд на несколько автомобилей и чудом не лишив жизни сотрудника автомастерской
Престарелый автомобилист, со слов автора видео, находясь под впечатлением тарифов коммерческого заведения, специализировавшегося на ремонте транспортных средств, повредил три легковушки.
Двое работников мастерской попытались остановить старого злоумышленника, но в в конечном итоге проиграли в противостоянии с разгневанным клиентом.
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