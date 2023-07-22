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Японский 85-летний экстремал устроил акт автовандализма в шиномонтаже

Японский 85-летний экстремал устроил акт автовандализма в шиномонтаже

Автор:
22 июля 2023 10:53
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Япония   авто   вандализм   водитель   шиномонтаж   
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Пожилой житель города Татебаяси (префектура Гумма, регион Канто, остров Хонсю, Япония) прославился в местных соцсетях, совершив наезд на несколько автомобилей и чудом не лишив жизни сотрудника автомастерской

Престарелый автомобилист, со слов автора видео, находясь под впечатлением тарифов коммерческого заведения, специализировавшегося на ремонте транспортных средств, повредил три легковушки.


Двое работников мастерской попытались остановить старого злоумышленника, но в в конечном итоге проиграли в противостоянии с разгневанным клиентом.

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Метки: Видео   Япония   авто   вандализм   водитель   шиномонтаж   
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3  комментария
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10k
Борис Карабанов 19 минут назад
Тот, который руками хотел автомобиль остановить, видимо, комиксов про супергероев лишнего перечитал и пересмотрел. Чудом ему таз не раскрошило.
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The Dude Полчаса назад
Ну как тут не вспомнить классику
Ссылка www.youtube.com
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