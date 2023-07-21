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В центре Мурома автомобилист сбил коляску с ребенком

В центре Мурома автомобилист сбил коляску с ребенком

Автор:
21 июля 2023 10:08
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   авто   коляска   мать года   ребенок   сбил пешехода   
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Водитель Kia ехал по Владимирскому шоссе. В этот момент женщина с коляской вышла на проезжую часть.

В коляске находился 8-месячный ребенок. Его увезли в больницу.

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Метки: ДТП   авто   коляска   мать года   ребенок   сбил пешехода   
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13  комментариев
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5k
Наталья 52 минуты назад
и опять -мамаша идиотка! с коляской на проезжую часть, да еще коляска впереди себя!
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18k
Роберт Шекли 15 минут назад
Мамаша, конечно, пздц, и*нутая
Водитель тоже слепошарый: начал тормозить только после приземления коляски
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920
ruslan d 50 минут назад
Капец она бестолочь ...
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75k
Viktor 58 минут назад
Может рег хотел направо повернуть и должен был грузовик пропустить? Иначе зачем ему тормозить на пустой дороге. А если он "жентельмена" включил, пропуская мамашу в неположенном для перехода месте, тогда он дебил - кароч, нужно детально разбираться! Но мамаша тоже хороша - прёт не глядя на дорогу.
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456
Knives22 Viktor 52 минуты назад
А чего ему сбивать её нужно было?
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10k
Борис Карабанов Час назад
По сути, очередная жертва "этикетного рыцаря".
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