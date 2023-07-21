В центре Мурома автомобилист сбил коляску с ребенком

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Водитель Kia ехал по Владимирскому шоссе. В этот момент женщина с коляской вышла на проезжую часть.
В коляске находился 8-месячный ребенок. Его увезли в больницу.
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