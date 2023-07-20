Обычно машины из реального мира переносят в компьютерные гонки, но не в этот раз

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Этот автомобиль McLaren Solus GT впервые появился в компьютерной игре Gran Turismo SPORT в 2017 году. Он так понравился фанатам, что инженеры не выдержали и создали реальную модель.
Правда ограниченным тиражом — 25 автомобилей.
Он оказался быстрым, как его виртуальный прототип, и даже победил в гонке на Фестивале скорости в Гудвуде.
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