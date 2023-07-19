Машина охранной фирмы сбила мальчика на пешеходном переходе

От удара подросток опасно отлетел и ударился об асфальт, но быстро сам встал и доковылял до тротуара. Водитель легковушки до столкновения тормозить не пытался.



В полиции сообщили, что пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.