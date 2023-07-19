Машина охранной фирмы сбила мальчика на пешеходном переходе

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ДТП случилось на Херсонской улице. «Лада» двигалась от улицы Бакунина в сторону Перекупного переулка, когда на переход сломя голову вылетел 13-летний мальчик.
От удара подросток опасно отлетел и ударился об асфальт, но быстро сам встал и доковылял до тротуара. Водитель легковушки до столкновения тормозить не пытался.
В полиции сообщили, что пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.
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(просто наблюдение).
С мигалками я вижу (в порядке убывания количества) скорые, коммунальщики с оранжевыми маячками, полицейские (стоящие), пожарные.