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Машина охранной фирмы сбила мальчика на пешеходном переходе

Машина охранной фирмы сбила мальчика на пешеходном переходе

Автор:
19 июля 2023 11:06
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДТП   авария   авто   машина   наезд на пешехода   сбила   
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ДТП случилось на Херсонской улице. «Лада» двигалась от улицы Бакунина в сторону Перекупного переулка, когда на переход сломя голову вылетел 13-летний мальчик.

От удара подросток опасно отлетел и ударился об асфальт, но быстро сам встал и доковылял до тротуара. Водитель легковушки до столкновения тормозить не пытался.

В полиции сообщили, что пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.

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Метки: Видео   ДТП   авария   авто   машина   наезд на пешехода   сбила   
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24  комментария
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14k
Александр 2 часа назад
Не видно - перекрёсток регулируемый? Если "Да", то мальчик конкретный долбо....
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1k
gavig405 12 минут назад
Малой конечно не прав.
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219
joiner-ru Полчаса назад
Как мне нравятся такие посты, когда автор решил, что fishki работают только в его городе и все в курсе где находятся улицы Херсонская, Бакунина и переулок Перекупный.
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666
cvintus_1 Полчаса назад
Такое чувство что спецом так сделал
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24k
MrGod 41 минуту назад
Хороший опыт, вроде ни чего не повредил сильно, надеюсь больше не будет как лось бегать по дороге.
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39k
Aleks 50 минут назад
Мальчик? Лет шести?
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11k
ScorpionDS 51 минуту назад
Это перекресток, очевидно там должен быть светофор, так что это или дурак или автоподстава.
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1k
zu4ara 59 минут назад
А нефиг бегать ,иди спокойно и смотри по сторонам ,водитель тоже человек. А то бегают как шило в жопе...
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664
Дмитрий Час назад
ЗаSafeиться то хоть успел, надеюсь.
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Вот водила охренел просто, олень на капоте.
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54k
dima423 2 часа назад
мальчик просто епанутый немножко...куда ты как лось ломишься то?
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6k
Алекс Крайчек 2 часа назад
Вот в данном случае 100% вина пешехода. Несмотря на наличие перехода.
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