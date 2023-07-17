В Питере инспектор ДПС залил перцем водителя, который не хотел показывать документы и выходить из машины

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Страж правопорядка брызнул из перцового баллончика в глаза мужчине за рулем. Таким образом он пытался выгнать его из салона.
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А сам, порой, такой "грамотный", что и на ногах стоять уже не может.
"не хочу"
А можно начало узнать то ? Чего случилось. Но что бы ни случилось, вот такие методы НЕ ГОДЯТСЯ. Это не профессионально , это не страж правопорядка. Это какой то гопник по сути выходит. Есть нарушение - зафиксировали, сняли, подали в суд. Все. Никаких троганий.
Не вижу что бы водятел нападал... Он бухой ? Зафиксировали, убедитесь что проходить освидетельствование не будет , автоматом признан пьяным -суд, лишение и т.д....
А если водитель напал, угрожает и т.д. - какая блин рукопашная и балончик... Наряд, шокер и т.д.
Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 06.02.2023) "О полиции"
Статья 20. Применение физической силы
1. Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей, в следующих случаях:
1) для пресечения преступлений и административных правонарушений;
2) для доставления в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное помещение лиц, совершивших преступления и административные правонарушения, и задержания этих лиц;
3) для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции.
Предъявить документы это законное требование или нет? (см.п.3)