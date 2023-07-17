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В Питере инспектор ДПС залил перцем водителя, который не хотел показывать документы и выходить из машины

В Питере инспектор ДПС залил перцем водителя, который не хотел показывать документы и выходить из машины

Автор:
17 июля 2023 09:19
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   инспектор дпс   люди   негатив   перцовый балончик   питер   проверка   
1790
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Страж правопорядка брызнул из перцового баллончика в глаза мужчине за рулем. Таким образом он пытался выгнать его из салона.

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Метки: Видео   авто   инспектор дпс   люди   негатив   перцовый балончик   питер   проверка   
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31  комментарий
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45
Алексей Давыдов Час назад
ну и что? в штатах его бы уже давно пристрелили бы за неповиновение))))
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12k
geminisf 3 минуты назад
В чем проблема выйти из машины и показать документы? Просто побыковать? Скорее всего еще ляпнул чего-нибудь из серии "менты-козлы".
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1k
Татьяна Баженова 5 минут назад
А чего дальше не снимали, как подъехал наряд и вытащили упирающегося законника с книжечкой за ноги из машины?
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3k
Semёn 6 минут назад
Как обычно из контекста все снято... Зачем он так делает? Если, по мнению сотрудника, данный гражданин представляет опасность для остальных, сотрудник предъявляет требования... это потом в прокуратуре разберутся, законны они были или нет. Почему за кадром "Куры", потому что есть вероятность неадекватного поведения водителя, и когда данный гражданин переедет "кур", те будут кудахтать, если останутся, живы, абсолютно на другой манер...
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1k
Андерсен 8 минут назад
"Это превышение полномочий Ваших, Вы в курсе? Мужчина?" - голос бабы за кадром. Она-то хоть сама в курсе, какие полномочия имеет сотрудник полиции? Она хотя бы обложку "Федеральный закон РФ О полиции N 3-ФЗ от 07.02.2011" видела? Здесь срочно нужен Сюткин ББПЕ
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6k
Станислав 10 минут назад
Не силен в правилах поведения инспекторов в таких ситуациях, но как видел видео, как такой же е..лан закрылся в джипе и факи крутил сидел в окно. ДПС вызвали омон, и тому стекла в машине нах.й расхерачили и вытащили дебила за жопу через окно. Так что за балончик пусть еще спасибо скажет.
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1k
Татьяна Баженова 10 минут назад
"Ах, набрызгал в глаза!" А мог бы и дубинкой воздействовать при неповиновении! Чего проще, выйти из машины и объясниться с полицейским.
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3k
Semёn 12 минут назад
Куры за кадром...
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1k
Татьяна Баженова 14 минут назад
А что знает по поводу задержания курица, снимающая это видео? Может, водитель пьяный или обдолбанный или его разыскивают? Или просто нарушил правила, а документы показывать не хочет? Какого фига лезть и пытаться учить полицейского работать?
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109k
Z_Павел Юрьевич_V 14 минут назад
К сожалению, за неповиновение нифига этим идиотам не будет. Впаяют 30к штрафа максимум и гуляй.
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56k
Олег 17 минут назад
и куриц, обсуждающих работу полиции привлечь. А по хорошему- у полицейского есть табельное оружие. выстрел в ногу поможет одуматься и выйти. И пусть потом быкует "предъявите полномочия".
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10k
Борис Карабанов 22 минуты назад
Развелось шибко "грамотных". Насмотрятся своих роликов в интернете и начинают выкобениваться: А по какому праву! А покажите документы! А какой рейд проводится? А это моя собственность и не дотрагивайтесь до неё! А сейчас знаете, кому позвоню! и т.д..
А сам, порой, такой "грамотный", что и на ногах стоять уже не может.
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891
Илья Полчаса назад
По идее следовало бы привлечь тех мерзавцев (как и снимавшую это видео), что препятствовали полицейскому исполнять свои обязанности.
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12k
кот базилий Полчаса назад
"предьявите документы"
"не хочу"
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961
Data Tutashija Полчаса назад
"Господин полицейский" - просто убило! Так разговаривает либеральное отребье.
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12k
кот базилий 38 минут назад
Вот чего бычить, думал побычу, рогами покручу и инспектор отстанет? Долбооб.
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5k
Hugo_RnD 47 минут назад
ещё и статью впаяют за неподчинение законному требованию сотрудника. И правильно сделают.
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14k
Александр 50 минут назад
Так, а в чем было дело, и чем все закончилось?
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10k
Vacony 57 минут назад
Опять непойми какое видео ради хайпа...
А можно начало узнать то ? Чего случилось. Но что бы ни случилось, вот такие методы НЕ ГОДЯТСЯ. Это не профессионально , это не страж правопорядка. Это какой то гопник по сути выходит. Есть нарушение - зафиксировали, сняли, подали в суд. Все. Никаких троганий.
Не вижу что бы водятел нападал... Он бухой ? Зафиксировали, убедитесь что проходить освидетельствование не будет , автоматом признан пьяным -суд, лишение и т.д....
А если водитель напал, угрожает и т.д. - какая блин рукопашная и балончик... Наряд, шокер и т.д.
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6k
sumrаknn 59 минут назад
Как показывает практика - это последний день в погонах - пинка под сраку и волчий билет, но вот дело по уголовным статьям, на которые он видимо на несколько набедокурил - тут его простят и сажать не будут.
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26k
Егор Час назад
На самом интересном месте
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