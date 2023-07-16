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В Екатеринбурге автоледи сбила мальчика на велосипеде и врезалась в припаркованный автомобиль

В Екатеринбурге автоледи сбила мальчика на велосипеде и врезалась в припаркованный автомобиль

Автор:
16 июля 2023 10:04
Сообщество : Автомир
Метки: Велосипедист   Видео   ДТП   авария   авто   автоледи   сбила ребенка   
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Водитель автомобиля «Lada Xray» сбила мальчика на велосипеде, который неожиданно выехал на проезжую часть дворового проезда. После этого легковушка врезалась в припаркованный автомобиль «Subaru».

В городской ГИБДД рассказали, что к ним по факту ДТП никто не обращался. Ребенок в ДТП не пострадал. Удар прошел по велосипеду и ребенок упал на асфальт.

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Метки: Велосипедист   Видео   ДТП   авария   авто   автоледи   сбила ребенка   
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7  комментариев
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848k
А.Берестенко 2 часа назад
А хрен ли так носиться по дворовому проезду!
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1k
Николай Полчаса назад
Вот на самом деле. Она ТП, конечно, хреначила слишком быстро. Не знаю по какой причине. Ну дура просто предположим, но она офигенно в этой ситуации среагировала и пацанчик почти не пострадал. 90% водятлов в такой ситуации поступили бы по другому и мы б другое видео смотрели.
В общем, пятерка за реакцию от меня.
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6k
Кистень 53 минуты назад
Какая "автоледи"??? 3,14зда за рулём!
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4k
Артур 54 минуты назад
вот и встретились два идиота
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11k
Властелин Час назад
Нормальная такая скорость. Похоже на чужих ошибках учиться не дано очень многим. Или у них нет интернета.
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Леший Час назад
как же уже за*бали эти велосипедисты и остальные недоумки
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