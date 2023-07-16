В Екатеринбурге автоледи сбила мальчика на велосипеде и врезалась в припаркованный автомобиль

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Водитель автомобиля «Lada Xray» сбила мальчика на велосипеде, который неожиданно выехал на проезжую часть дворового проезда. После этого легковушка врезалась в припаркованный автомобиль «Subaru».
В городской ГИБДД рассказали, что к ним по факту ДТП никто не обращался. Ребенок в ДТП не пострадал. Удар прошел по велосипеду и ребенок упал на асфальт.
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Метки: Велосипедист Видео ДТП авария авто автоледи сбила ребенка
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В общем, пятерка за реакцию от меня.