Жители башкирского села пытались разбить BMW приезжих, пристававших к девушкам

Как видим, доводы были преподнесены в максимально доходчивой и убедительной манере. В результате посетители спешно ретировались к всеобщему удовольствию сельчан.

Вот только после появления видео в соцсетях правоохранители начали проверку. Они быстро установили личность водителя авто, но тот от претензий в адрес жителей посёлка отказался, заявив, что конфликт произошёл на почве личной неприязни, но он не в обиде.