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Жители башкирского села пытались разбить BMW приезжих, пристававших к девушкам

Жители башкирского села пытались разбить BMW приезжих, пристававших к девушкам

Автор:
13 июля 2023 11:14
Сообщество : Жить в России
Метки: BMW   Башкирия   Видео   авто   конфликт   приставали к девушкам   разбили машину   
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Конфликт с попыткой наказать обидчиков в селе Верхнеяркеево попал на видео.

В Башкирии очевидцы сняли на видео момент разборок между местными жителями и "гастролёрами" на BMW. Последние заявились в село Верхнеяркеево - и с ходу стали приставать к женщинам. Местным мачо такой поворот дела не понравился, и они решили выпроводить нежданных гостей, объяснив им напоследок правила поведения.


Как видим, доводы были преподнесены в максимально доходчивой и убедительной манере. В результате посетители спешно ретировались к всеобщему удовольствию сельчан.


Вот только после появления видео в соцсетях правоохранители начали проверку. Они быстро установили личность водителя авто, но тот от претензий в адрес жителей посёлка отказался, заявив, что конфликт произошёл на почве личной неприязни, но он не в обиде.

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Метки: BMW   Башкирия   Видео   авто   конфликт   приставали к девушкам   разбили машину   
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14  комментариев
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10k
Алексей 2 часа назад
Сельская дискотека и городские,вещи не совместимые
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x3matic 18 минут назад
Ой да на сельской дискотеке,каждый вечер пятницы такое у каждого клуба.
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10k
Seledochnik 42 минуты назад
Ну всё правильно в принципе
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35k
Dobry vojak Svejk 42 минуты назад
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15k
Shtoppi 52 минуты назад
<<погнали наши городских>> )))
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 55 минут назад
Ё.............й спермоктоксикз что с мужиками делает !
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1k
SmartCat101 59 минут назад
видать знатно накосячил , да и объяснили доходчиво раз от заявы отказался!
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14k
Artem Час назад
Гостеприимненько. Надо бы расширять традиции на такие праздники в отношении наглых приезжих..
Ссылка coub.com
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46k
Aleksandr Час назад
Странная история. Подумайте сами-ну зачем водителю БМВ девушки...может это как раз они приставали к его бойфренду, приняв за натурала? Деревня-с...
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Потомки Яркея Янчурина не испугались и дали решительный отпор иноземцу на невиданной колеснице.
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7k
tamin 2 часа назад
Бумера пересмотрел что ли
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54k
dima423 2 часа назад
весело)) ..а бэха ништяк, крепкая
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