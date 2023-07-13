Жители башкирского села пытались разбить BMW приезжих, пристававших к девушкам

Конфликт с попыткой наказать обидчиков в селе Верхнеяркеево попал на видео.
В Башкирии очевидцы сняли на видео момент разборок между местными жителями и "гастролёрами" на BMW. Последние заявились в село Верхнеяркеево - и с ходу стали приставать к женщинам. Местным мачо такой поворот дела не понравился, и они решили выпроводить нежданных гостей, объяснив им напоследок правила поведения.
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Как видим, доводы были преподнесены в максимально доходчивой и убедительной манере. В результате посетители спешно ретировались к всеобщему удовольствию сельчан.
Вот только после появления видео в соцсетях правоохранители начали проверку. Они быстро установили личность водителя авто, но тот от претензий в адрес жителей посёлка отказался, заявив, что конфликт произошёл на почве личной неприязни, но он не в обиде.
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