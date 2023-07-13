Груженный песком самосвал протаранил «Магнит»

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Самосвал МАЗ задел припаркованный внедорожник Chevrolet Niva, протаранил крыльцо здания, а также повредил фасад супермаркета
Водитель грузовика получил травмы, его доставали из кабины сотрудники МЧС. Состояние шофера оценивается как средней степени тяжести, мужчину госпитализировали. В магазине от столкновения разбился холодильник с товаром.
ДТП произошло в городе Пикалево Ленинградской области.
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