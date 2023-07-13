FISHKINET
Сообщество Аварии 6891 пост • 549 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Груженный песком самосвал протаранил «Магнит»

Груженный песком самосвал протаранил «Магнит»

Автор:
13 июля 2023 10:40
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Магнит   авто   врезался   песок   самосвал   
978
3
1

Самосвал МАЗ задел припаркованный внедорожник Chevrolet Niva, протаранил крыльцо здания, а также повредил фасад супермаркета

Водитель грузовика получил травмы, его доставали из кабины сотрудники МЧС. Состояние шофера оценивается как средней степени тяжести, мужчину госпитализировали. В магазине от столкновения разбился холодильник с товаром.


ДТП произошло в городе Пикалево Ленинградской области.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   Магнит   авто   врезался   песок   самосвал   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
618
Лёха Лёха Час назад
Примагнитил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Walther Минуту назад
Жалко мужика, конечно, но таранить надо было студию, где снимают их е@анутую рекламу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kra Минуту назад
Хорошо, что никто не погиб!
Но тема не раскрыта!.. Водитель уснул?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Dobry vojak Svejk 49 минут назад
Написали "У дома" а он у дороги...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lexx Час назад
Что то на песок не очень похоже, какой то глинозём.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Котэ Час назад
какой нации водитель? сколько времени за рулём без отдыха ( по тахографу)?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

461573



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#кино#позитив#факты#интересно#подборка#фильм#новости#полиция
#интересное#люди#история#Ynews#шоу бизнес#Прошлое#мир#актеры#погода#находка
#Юмор#забавно#животные#в мире#удивительно#улыбнуло#драка#Еда#СССР#маразм
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться