Жители Сан-Франциско взбунтовались против беспилотных машин

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Людей начал раздражать тот факт, что ИИ-такси вечно ломается, переграждая всю дорогу.
Активисты решили ставить конусы на капоты машин, что ломает автопилот, и автомобиль останавливается.
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А то, что конусами они останавливают машину посреди дороги никак не мешает движению транспорта?
- Я тебе, ..., сейчас поставлю! В зад себе поставь, ....!