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Жители Сан-Франциско взбунтовались против беспилотных машин

Жители Сан-Франциско взбунтовались против беспилотных машин

Автор:
10 июля 2023 12:33
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   беспилотные машины   в мире   новости   такси   
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Людей начал раздражать тот факт, что ИИ-такси вечно ломается, переграждая всю дорогу.

Активисты решили ставить конусы на капоты машин, что ломает автопилот, и автомобиль останавливается.

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Метки: Видео   авто   беспилотные машины   в мире   новости   такси   
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17  комментариев
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36k
russger 5 часов назад
"Людей начал раздражать тот факт, что ИИ-такси вечно ломается, переграждая всю дорогу"

А то, что конусами они останавливают машину посреди дороги никак не мешает движению транспорта?
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15k
эмосурикат прямоползающий 2 часа назад
когда-то люди громили фабрики
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29k
Aqueronte 2 часа назад
Учёные посчитали что если все автомобили будут беспилотными то скорость в городе только возрастает. Светофоры не нужны, только для пешеходов, автопилоты с облачным управлением способны сами регулировать скорость так чтобы проехать максимально бесшовной. Так что за ними будущее.
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5k
Subic 3 часа назад
Как бы ясно, что с каждым годом, доля беспилотных машин (в мире) будет расти. Как и доля дорог подходящих под их эксплуатацию. В какие то ничтожные (по историческим меркам) сроки (несколько десятилетий?), все "обычные" машины и дороги общего пользования перейдут к эксплуатации только беспилотных автомобилей. В водителях будет нуждаться специальная техника самого широкого плана, но доля такой техники от общего числа транспортных средств будет очень мала. "Водитель" станет достаточно редкой и высокооплачиваемой профессией, но то, как он будет управлять своей спецтехникой может сильно отличаться от того, что делает водитель сейчас. И все эти конусы и прочие приколы ИИ беспилотных автомобилей это просто "болезнь роста".
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186
дмитрий викторович 4 часа назад
Прикольные единорожки получаются!(нет.)
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10k
Б.Касторский 4 часа назад
Если не будет испытаний, как ИИ научится? Понимаю, что мешает. Но дело благое, как мне кажется. Человеческий фактор одна из основных причин ДТП.
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49k
turyst 5 часов назад
Таксисты-луддиты!

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483
Александр 5 часов назад
Началось
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5k
alex 6 часов назад
недавно пробка из-за такого беспилотника в Москве случилась при сьезде с ТТК на 1-й сетуньский, прям посреди дороги встал питарасояндексбеспилото с питорасоводятлом на борту
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19k
Александр 6 часов назад
Неужели у них нет людей для работы в такси?
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190
Ариманов Александр 2 часа назад
Зачем капиталист будет платить человеку, если можно не платить?
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11k
Владимир 6 часов назад
Помните, вы и есть сопротивление!
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10k
Борис Карабанов 6 часов назад
Программу дорабатывать надо, чтобы на такие действия внешний громкоговоритель рявкнул:
- Я тебе, ..., сейчас поставлю! В зад себе поставь, ....!
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190
Ариманов Борис Карабанов 2 часа назад
Слова не помогут, только действия.
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