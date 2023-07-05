ГИБДД готовит постановление, разрешающее показывать права и СТС в электронном виде

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Проект постановления, разрешающего водителям предъявлять права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в электронном виде, находится на стадии согласования. Электронные документы будут иметь такую же юридическую силу, как и традиционные.
«После принятия этого постановления и вступления его в законную силу автомобилистам станет возможным предъявлять свои водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для проверки не только на бумажном носителе, но и в электронном виде. Это позволит расширить возможности удостоверения гражданами права управления транспортным средством», — пояснил Черников.
Эксперимент по предъявлению документов на машину в электронном виде проходил в течение нескольких месяцев. Эту возможность реализовали через мобильное приложение «Госуслуги Авто». Документы генерируются в виде QR-кода. Однако, пока электронный формат не прописан в законодательстве, возить с собой обычные документы необходимо.
Также в электронном виде в России можно оформить договор купли-продажи транспортного средства. Для этого оба участника сделки должны иметь подтверждённый аккаунт на портале госуслуг. Сервис автоматически проверит предмет сделки на наличие ограничений и обременений.
Эксперимент по предъявлению документов на машину в электронном виде проходил в течение нескольких месяцев. Эту возможность реализовали через мобильное приложение «Госуслуги Авто». Документы генерируются в виде QR-кода. Однако, пока электронный формат не прописан в законодательстве, возить с собой обычные документы необходимо.
Также в электронном виде в России можно оформить договор купли-продажи транспортного средства. Для этого оба участника сделки должны иметь подтверждённый аккаунт на портале госуслуг. Сервис автоматически проверит предмет сделки на наличие ограничений и обременений.
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