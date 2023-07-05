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ГИБДД готовит постановление, разрешающее показывать права и СТС в электронном виде

ГИБДД готовит постановление, разрешающее показывать права и СТС в электронном виде

Автор:
05 июля 2023 14:38
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   ПДД   авто   автомир   автомобили   госуслуги   закон   машина   правила   
819
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Проект постановления, разрешающего водителям предъявлять права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в электронном виде, находится на стадии согласования. Электронные документы будут иметь такую же юридическую силу, как и традиционные.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   ПДД   авто   автомир   автомобили   госуслуги   закон   машина   правила   
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6  комментариев
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5k
Дмитрий ! 57 минут назад
Эксперимент у нас проводили. Просил гаишника проверить в эл. виде, на что получил ответ: "Не, не могу, у нас такой приблуды для проверки нет."
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75k
Viktor Полчаса назад
Техпаспорт (СТС) я давно беру только на техосмотр и права у нас можно не возить с собой (нужен только документ подтверждающий личность), но зачем это, не пойму - так показал права и до свидания, а так по паспорту или id-карте мент пойдет к себе в машину и будет пробивать - не лишён ли ты или вообще есть у тебя права, а это время!
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977
ruslan d 50 минут назад
Удобная тема
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4k
Suvar_ 50 минут назад
qr коды и просто госуслугах уже есть.
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Добрый Бабайка

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