ГИБДД готовит постановление, разрешающее показывать права и СТС в электронном виде

«После принятия этого постановления и вступления его в законную силу автомобилистам станет возможным предъявлять свои водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для проверки не только на бумажном носителе, но и в электронном виде. Это позволит расширить возможности удостоверения гражданами права управления транспортным средством», — пояснил Черников.



Эксперимент по предъявлению документов на машину в электронном виде проходил в течение нескольких месяцев. Эту возможность реализовали через мобильное приложение «Госуслуги Авто». Документы генерируются в виде QR-кода. Однако, пока электронный формат не прописан в законодательстве, возить с собой обычные документы необходимо.



Также в электронном виде в России можно оформить договор купли-продажи транспортного средства. Для этого оба участника сделки должны иметь подтверждённый аккаунт на портале госуслуг. Сервис автоматически проверит предмет сделки на наличие ограничений и обременений.