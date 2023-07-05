Toyota Solara превратили в пикап-кабриолет

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Утратившие к сегодняшнему дню товарную ценность открытые «тойоты» побуждают своих хозяев к экспериментам над ними, чему свидетельством выставленный на североамериканском маркетплейсе экземпляр. Прогулочный кабриолет превратился в пикап, объединив оригинальный салон с убирающейся мягкой крышей и компактный грузовой короб.
Чувство прекрасного пострадало в первую очередь. Ради сколь-либо приемлемых внутренних объёмов для перевозки грузов взамен изящного багажника Solara пристыкована задняя часть грузовичка Ford Explorer Sport Trac, включая крылья, фонари, багажную дверь и задний бампер.
В движение Solara с расширенными возможностями приводит фабричный 225-сильный 3.3-литровый V6, делегирующий 325 Нм крутящего момента на переднюю пару колёс через 5-ступенчатую автоматическую коробку передач. Согласно заверению продавца, автомобиль с пробегом 246 229 км находится в хорошем техническом состоянии и готов сменить хозяина всего за 4700 долларов.
В движение Solara с расширенными возможностями приводит фабричный 225-сильный 3.3-литровый V6, делегирующий 325 Нм крутящего момента на переднюю пару колёс через 5-ступенчатую автоматическую коробку передач. Согласно заверению продавца, автомобиль с пробегом 246 229 км находится в хорошем техническом состоянии и готов сменить хозяина всего за 4700 долларов.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина
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