Toyota Solara превратили в пикап-кабриолет

Чувство прекрасного пострадало в первую очередь. Ради сколь-либо приемлемых внутренних объёмов для перевозки грузов взамен изящного багажника Solara пристыкована задняя часть грузовичка Ford Explorer Sport Trac, включая крылья, фонари, багажную дверь и задний бампер.



В движение Solara с расширенными возможностями приводит фабричный 225-сильный 3.3-литровый V6, делегирующий 325 Нм крутящего момента на переднюю пару колёс через 5-ступенчатую автоматическую коробку передач. Согласно заверению продавца, автомобиль с пробегом 246 229 км находится в хорошем техническом состоянии и готов сменить хозяина всего за 4700 долларов.