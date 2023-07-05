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Toyota Solara превратили в пикап-кабриолет

Toyota Solara превратили в пикап-кабриолет

Автор:
05 июля 2023 13:17
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
707
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Утратившие к сегодняшнему дню товарную ценность открытые «тойоты» побуждают своих хозяев к экспериментам над ними, чему свидетельством выставленный на североамериканском маркетплейсе экземпляр. Прогулочный кабриолет превратился в пикап, объединив оригинальный салон с убирающейся мягкой крышей и компактный грузовой короб.
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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