Повернуть любой ценой

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2 июля на трассе Сургут-Лянтор в районе выезда из поселка Солнечный водитель автомобиля Опель решил повернуть налево с крайнего правого ряда и допустил столкновение с попутно едущим мотоциклистом.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина мотоцкл
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