Повернуть любой ценой

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Автор:
05 июля 2023 11:49
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцкл   
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2 июля на трассе Сургут-Лянтор в районе выезда из поселка Солнечный водитель автомобиля Опель решил повернуть налево с крайнего правого ряда и допустил столкновение с попутно едущим мотоциклистом.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцкл   
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1  комментарий
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ruslan d Полчаса назад
Нормально он учудил ...
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