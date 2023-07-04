Подросток на самокате влетел в автомобиль

2 июля в 17:45 в Севастополе у дома №15 на Пролетарской улице 8-летний самокатчик на большой для своего транспорта скорости врезался в автомобиль, который въезжал во двор. Как сообщила севастопольская полиция за рулем ВАЗа был 21-летний водитель. Досталось и пассажиру автомобиля, только не понятно за что.

0 В результате ДТП ребёнок с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу. Признаков опьянения у водителя не установлено.