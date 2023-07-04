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Подросток на самокате влетел в автомобиль

Подросток на самокате влетел в автомобиль

Автор:
04 июля 2023 12:09
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Севастополь   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   самокат   
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2 июля в 17:45 в Севастополе у дома №15 на Пролетарской улице 8-летний самокатчик на большой для своего транспорта скорости врезался в автомобиль, который въезжал во двор. Как сообщила севастопольская полиция за рулем ВАЗа был 21-летний водитель. Досталось и пассажиру автомобиля, только не понятно за что.

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Метки: Видео   ДТП   Севастополь   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   самокат   
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16  комментариев
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63k
Александр Ломовицкий Час назад
бегемот прибежал с хайлом распахнутым -яжмать !
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4k
Алекс Таворотов 18 минут назад
"Признаков опьянения у водителя не установлено." - а у ребенка?
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56k
Олег Полчаса назад
привлекать мать к ответственности и пусть оплатит ремонт авто и страдания молодого водителя
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3k
Алекс Чебурашкин Полчаса назад
а я бы полицию и гибдд вызвал и заяву написал на яж мать
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54k
dima423 Час назад
вот дебил мелкий... а с чего у водителя должно быть опьянение? это ж не он по тротуару летел со скоростью под 50 кмч))
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6k
Андрей Час назад (изменен)
С таким же успехом вместо автомобиля там мог быть маленький ребёнок или женщина с коляской и самокатчик бы точно так же в них влетел.

Надеюсь к водителю автомобиля претензий со стороны закона не будет. Много вопросов к родителям самокатчика.
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14k
Shtoppi Час назад
долбоЁ_лан-самокатный прилетел. думаю что на такой скорости, этот самокатычник, чуть дальше бы, но все равно либо другую машину, либо стену "собрал".
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6k
livaneth Час назад
Когда этот ребенок вырастет, он станет шофёром. На КАМАЗе. Упаси Господь дожить.
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11k
ScorpionDS Час назад
Дальше гараж и проезжая часть, так что он врезался в машину возможно спасло его от больших травм.
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24k
Тигран Саркисян Час назад
А при чём тут водитель , этот бесёныш как в жопу ужаленный вылетел на проезжую часть , вот и последствие недовоспитания , уроком на всю жизнь надеюсь будет.
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