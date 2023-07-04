Подросток на самокате влетел в автомобиль

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2 июля в 17:45 в Севастополе у дома №15 на Пролетарской улице 8-летний самокатчик на большой для своего транспорта скорости врезался в автомобиль, который въезжал во двор. Как сообщила севастопольская полиция за рулем ВАЗа был 21-летний водитель. Досталось и пассажиру автомобиля, только не понятно за что.
В результате ДТП ребёнок с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу. Признаков опьянения у водителя не установлено.
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Метки: Видео ДТП Севастополь аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили самокат
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Надеюсь к водителю автомобиля претензий со стороны закона не будет. Много вопросов к родителям самокатчика.