По выделенной полосе хотят разрешить движение в ночное время

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Депутаты Госдумы рассматривают возможность разрешить автомобилям передвигаться по выделенной полосе в ночное время, а именно с 22:00 до 6:00.
Для этого в статью 12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предполагается внести изменения. Они исключат административную ответственность для водителей и собственников транспортных средств за проезд по полосе для маршрутных транспортных средств в ночное время.
Документ направлен в правительство для получения отзыва. По мнению авторов проекта, движение автомобилей по выделенной полосе в ночное время не влияет на скорость движения общественного транспорта.
Документ направлен в правительство для получения отзыва. По мнению авторов проекта, движение автомобилей по выделенной полосе в ночное время не влияет на скорость движения общественного транспорта.
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Метки: Автовсячина ГИБДД ДПС авто автомир автомобили закон машина правила штраф
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