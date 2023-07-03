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По выделенной полосе хотят разрешить движение в ночное время

По выделенной полосе хотят разрешить движение в ночное время

Автор:
03 июля 2023 13:06
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   закон   машина   правила   штраф   
934
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Депутаты Госдумы рассматривают возможность разрешить автомобилям передвигаться по выделенной полосе в ночное время, а именно с 22:00 до 6:00.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   закон   машина   правила   штраф   
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8  комментариев
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5k
Трям 9 минут назад
Да кому она .нахуй впилась, ночью?
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1k
dogovor72 24 минуты назад
А штрафы за наезд на разметку оставят
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48k
turyst 42 минуты назад
Благодетели!
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6k
Андрей 47 минут назад
Пробки в ночное время, конечно, бывают, но это всё же редкость. Закон ради закона?
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18k
Роберт Шекли Час назад
У меня такое ощущение, что им сказали "Пока не придумаете законопроект - никакого отпуска"

Вот они уселись и общей думкой сообразили за 5 мин и с чувством выполненного долга разошлись

Гора родила мышь - точнее не скажешь
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54k
dima423 Час назад
А толку то, в ночное время и так дороги свободные... Лучше бы как раньше в выходные разрешили бы по полосам ездить)
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56k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
а на хера?
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