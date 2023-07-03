По выделенной полосе хотят разрешить движение в ночное время

Для этого в статью 12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предполагается внести изменения. Они исключат административную ответственность для водителей и собственников транспортных средств за проезд по полосе для маршрутных транспортных средств в ночное время.



Документ направлен в правительство для получения отзыва. По мнению авторов проекта, движение автомобилей по выделенной полосе в ночное время не влияет на скорость движения общественного транспорта.