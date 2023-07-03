Врезался в стоящий автомобиль

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Авария в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Мотоциклист двигался по встречной полосе и столкнулся с автомобилем, который остановился перед пешеходным переходом. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор очевидца.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина мотоцикл
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