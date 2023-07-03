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Врезался в стоящий автомобиль

Врезался в стоящий автомобиль

Автор:
03 июля 2023 12:14
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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Авария в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Мотоциклист двигался по встречной полосе и столкнулся с автомобилем, который остановился перед пешеходным переходом. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор очевидца.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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10  комментариев
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30k
Юрий 2 часа назад
Сельчанин за рулём...
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10k
BarOb 15 минут назад
Не хрустальный, не рассыплется
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12k
Denissg 55 минут назад
Который остановился НА пешеходном переходе. Хотя, возможно, он это сделал при виде несущегося в лоб придурка, а не с целью нарушения.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Не понос, так золотуха. Вроде и не летел, как обычно они летают, но КАК ехал: РАВНЕНИЕ НАПРАВО!
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14k
Antique computer 2 часа назад
Байкер - это диагноз.
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