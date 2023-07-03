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Красивый полёт автомобиля в Канаде

Красивый полёт автомобиля в Канаде

Автор:
03 июля 2023 10:31
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Видео ДТП из Канады. Подробностей найти не удалось. Как говорится - "ничего не понятно, но очень интересно".

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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6  комментариев
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1k
Мария Коненкова 53 минуты назад
Может, колесо лопнуло? Я один раз похожее видела - ехала "Нива", вдруг хоп! и уже на боку, в долю секунды. Машинка на видео маленькая, лёгкая, могло и подбросить.
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611
Куруш 20 минут назад
Удачное стечение обстоятельств. И взлетел красиво и никого не задел
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4k
Алекс Таворотов Полчаса назад
очень неплохая реклама, хочу знать что за авто летало.
очень хорошие показатели для семейного авто, крепкая, отбалансированная, скорей всего ходовке и кузову кабзда при приземлении, но ведь не покорёжило, не зажало, мягко плюхнулись.
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48k
turyst 37 минут назад
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