Красивый полёт автомобиля в Канаде

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Видео ДТП из Канады. Подробностей найти не удалось. Как говорится - "ничего не понятно, но очень интересно".
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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очень хорошие показатели для семейного авто, крепкая, отбалансированная, скорей всего ходовке и кузову кабзда при приземлении, но ведь не покорёжило, не зажало, мягко плюхнулись.