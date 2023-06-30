Компания Infiniti готовится к серьёзному обновлению модельного ряда ???

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На встрече с представителями дилеров руководство компании Infiniti анонсировало появление 4 новых моделей, две из которых электрические. В продажу они должны поступить до 2027 года. В компании рассчитывают нарастить продажи в 2 раза.
Уже будущим летом Infiniti рассчитывает выпустить QX80 следующего поколения. Он получит новую внешность, а также более просторный и технологичный салон с двумя 12-дюймовыми экранами и сенсорной панелью управления климатом. Актуальный V8 уступит место шестицилиндровому мотору с двойным турбонаддувом. Ожидается, что внедорожник подорожает.
На середину 2025 года намечено появление кроссовера QX65. По примеру более компактной модели QX55 он получит купеобразный кузов, при этом сохранит силовые установки QX60.
Что касается электромобилей, то о них информации пока гораздо меньше. Первый должен оказаться развитием линейки Q70 с кузовом в стиле фастбек по образцу Porsche Taycan или Tesla Model S. Выйдет он во второй половине 2026 года. В середине 2027-го Infiniti выпустит компактный батарейный вседорожник — возможно, идеологический преемник модели QX50.
К концу десятилетия Infiniti рассчитывает за счёт новых моделей довести годовые продажи до 100 тысяч машин. При этом в 2022 году компания реализовала немногим более 46,5 тысячи автомобилей.
Первый намёк на новый QX80 компания может продемонстрировать в ближайшее время. Несколько месяцев назад сообщалось, что на лето нынешнего года Infiniti запланировала премьеру концепт-кара QX80 Monograph, который будет предварять появление внедорожника нового поколения.
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На середину 2025 года намечено появление кроссовера QX65. По примеру более компактной модели QX55 он получит купеобразный кузов, при этом сохранит силовые установки QX60.
Что касается электромобилей, то о них информации пока гораздо меньше. Первый должен оказаться развитием линейки Q70 с кузовом в стиле фастбек по образцу Porsche Taycan или Tesla Model S. Выйдет он во второй половине 2026 года. В середине 2027-го Infiniti выпустит компактный батарейный вседорожник — возможно, идеологический преемник модели QX50.
К концу десятилетия Infiniti рассчитывает за счёт новых моделей довести годовые продажи до 100 тысяч машин. При этом в 2022 году компания реализовала немногим более 46,5 тысячи автомобилей.
Первый намёк на новый QX80 компания может продемонстрировать в ближайшее время. Несколько месяцев назад сообщалось, что на лето нынешнего года Infiniti запланировала премьеру концепт-кара QX80 Monograph, который будет предварять появление внедорожника нового поколения.
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Метки: Infiniti Автовсячина Япония авто автомир автомобили машина
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Ну и, какрится - где пруфы, Былли.
Скорее всего это Ниссан готовится к обновлению .