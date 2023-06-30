Компания Infiniti готовится к серьёзному обновлению модельного ряда ???

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Уже будущим летом Infiniti рассчитывает выпустить QX80 следующего поколения. Он получит новую внешность, а также более просторный и технологичный салон с двумя 12-дюймовыми экранами и сенсорной панелью управления климатом. Актуальный V8 уступит место шестицилиндровому мотору с двойным турбонаддувом. Ожидается, что внедорожник подорожает.На середину 2025 года намечено появление кроссовера QX65. По примеру более компактной модели QX55 он получит купеобразный кузов, при этом сохранит силовые установки QX60.Что касается электромобилей, то о них информации пока гораздо меньше. Первый должен оказаться развитием линейки Q70 с кузовом в стиле фастбек по образцу Porsche Taycan или Tesla Model S. Выйдет он во второй половине 2026 года. В середине 2027-го Infiniti выпустит компактный батарейный вседорожник — возможно, идеологический преемник модели QX50.К концу десятилетия Infiniti рассчитывает за счёт новых моделей довести годовые продажи до 100 тысяч машин. При этом в 2022 году компания реализовала немногим более 46,5 тысячи автомобилей.Первый намёк на новый QX80 компания может продемонстрировать в ближайшее время. Несколько месяцев назад сообщалось, что на лето нынешнего года Infiniti запланировала премьеру концепт-кара QX80 Monograph, который будет предварять появление внедорожника нового поколения.