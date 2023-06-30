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Компания Infiniti готовится к серьёзному обновлению модельного ряда

Компания Infiniti готовится к серьёзному обновлению модельного ряда

Автор:
30 июня 2023 12:09
Сообщество : Автомир
Метки: Infiniti   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   
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На встрече с представителями дилеров руководство компании Infiniti анонсировало появление 4 новых моделей, две из которых электрические. В продажу они должны поступить до 2027 года. В компании рассчитывают нарастить продажи в 2 раза.

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Метки: Infiniti   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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857
ProFanas 22 минуты назад
На вкус и цвет все фломастеры - разные. Дизайн Инфинити , как по мне - спорный...

Ну и, какрится - где пруфы, Былли.
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Виктор Глущенко Минуту назад
Компания Infiniti готовится к серьёзному обновлению модельного ряда ???
Скорее всего это Ниссан готовится к обновлению .
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Mil-ast 22 минуты назад
Пф. Это будет ничто, по сравнениею с преображением "нашего" Москвича
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