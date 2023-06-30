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Impreza 22B 1998 года хотят продать за 56 миллионов рублей

Impreza 22B 1998 года хотят продать за 56 миллионов рублей

Автор:
30 июня 2023 11:40
Сообщество : Автомир
Метки: Subaru   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
996
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Эту культовую Impreza 22B планируют продать на аукционе за 635 000 долларов или 56 000 000 рублей по текущему курсу. "Необычность" автомобиля заключается в том, что это предсерийный прототип, принадлежавший знаменитому раллисту Колину Макрею.
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Метки: Subaru   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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1  комментарий
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Example 6.2.6 Полчаса назад
"Хотеть продать" и "Продать" - разные вещи. Можно зайти на порталы объявлений по продаже БУ машин, или квартир на вторичке. Цены все ставят с учётом своих хотелок, а вот продают уже по той цене, которую готов дать реальный покупатель с деньгами.
Машин может и хорошая и редкая.. но 56 млн. Тут только если какой-то арабский шейх или леди Гага попадутся, которые хотели именно такую машину и им плевать на стоимость. Но эта вероятность стремящаяся к нулю.
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