Impreza 22B 1998 года хотят продать за 56 миллионов рублей

Аукционный дом Silverstone готовится выставить на открытые торги самую, возможно, привлекательную Subaru — это Impreza 22B выпуска 1998 года. Помимо идеального состояния, купе отличается предсерийным статусом (а следовательно, огромной редкостью). Кроме того, его первым владельцем был знаменитый гонщик Колин Макрей, который, по сути, и стал причиной выпуска такой модификации.



Версия 22B появилась как способ отметить 40-летие фирмы и третий по счёту титул в мировом чемпионате по ралли. За Subaru во второй половине 1990-х выступали как раз Колин Макрей и его штурман Ники Грист. В качестве знака уважения два из трёх «безномерных» прототипов 22B были переданы им, всего же для внутреннего рынка компания собрала только 400 таких купе. Три первые машины не имели номера в партии: в салоне каждого из них размещена табличка с обозначением 000/400.



Спорткар с индексом 22B представлял собой, по сути, адаптированную для дорог общего пользования версию боевой машины, 2.2-литровый 280-сильный мотор сочетался на ней с доработанной механической коробкой и управляемыми дифференциалами, усиленной подвеской на компонентах Bilstein и Eibach, а также мощными тормозами и целым рядом других модификаций.



Сам Макрей, как утверждают аукционисты, называл эту «Импрезу» одной из самых любимых своих машин и отмечал её крутой характер. Кому принадлежал спорткар после гонщика, не уточняется, хотя в Silverstone и отмечают, что располагают всей историей автомобиля. Продавцы уверяют, что относились к машине с подобающим пиететом: пробег уникальной «Импрезы» составляет всего 11.8 тысячи километров.



Купе 22B ценятся коллекционерами, и на аукционах стоимость спорткаров из этой серии может исчисляться несколькими сотнями тысяч долларов. Но именно этот экземпляр в силу своего статуса рискует оказаться самым дорогим. Ожидается, что максимальная ставка за него уложится в диапазон от 400 тысяч до 500 тысяч фунтов, то есть от 508 тысяч до 635 тысяч долларов.