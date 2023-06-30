На что он вообще рассчитывал?

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В Абакане на перекрестке улицы Дружбы Народов и улицы Крылова водитель автомобиля Лада пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с иномаркой.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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