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На что он вообще рассчитывал?

На что он вообще рассчитывал?

Автор:
30 июня 2023 10:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Абакане на перекрестке улицы Дружбы Народов и улицы Крылова водитель автомобиля Лада пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с иномаркой.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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5k
Дмитрий ! 48 минут назад
Доказывает ещё чего-то.
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10k
goshan_hmc Полчаса назад
Если бы иномарка помедлила - жигулятор бы пазик на бок положил...
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Дальнобой

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