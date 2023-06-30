Синхронное падение мотоциклистов

1259
1
1
Видео ДТП из Чехии. Три из четырёх мотоциклов опрокинулись на подъезде к круговому движению. Один человек пострадал и обратился за медицинской помощью. Полицейские сообщили, что дело в "масляном пятне на дороге" и занялись расследованием того, откуда оно появилось и кто в этом виноват.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама