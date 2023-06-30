Синхронное падение мотоциклистов

Видео ДТП из Чехии. Три из четырёх мотоциклов опрокинулись на подъезде к круговому движению. Один человек пострадал и обратился за медицинской помощью. Полицейские сообщили, что дело в "масляном пятне на дороге" и занялись расследованием того, откуда оно появилось и кто в этом виноват.

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