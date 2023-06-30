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Синхронное падение мотоциклистов

Синхронное падение мотоциклистов

Автор:
30 июня 2023 10:26
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   чехия   
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Видео ДТП из Чехии. Три из четырёх мотоциклов опрокинулись на подъезде к круговому движению. Один человек пострадал и обратился за медицинской помощью. Полицейские сообщили, что дело в "масляном пятне на дороге" и занялись расследованием того, откуда оно появилось и кто в этом виноват.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   чехия   
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9  комментариев
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78
Константин Котов 2 часа назад
А что тут расследовать по моему и так все понятно...
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ralpharn 12 минут назад
Ссылка youtu.be
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19k
Robin Hood 41 минуту назад
Хрустики !? Да чо !?
Хрустики !? Да чо !?Посмотреть
Хрустики !? Да чо !?
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15
Алексей Давыдов Час назад
а это идея)))
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2k
kuchipachi Час назад
Аннушка уже разлила масло(с)
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Дальнобой

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