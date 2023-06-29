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Куда вообще смотрел водитель?

Куда вообще смотрел водитель?

Автор:
29 июня 2023 11:21
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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Калининградское УГИБДД опубликовало видео ДТП от 26 июня. Водитель на автомобиле Фольксваген Поло на пешеходном переходе сбил 61-летнюю женщину. С травмами различной степени тяжести её доставили в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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22  комментария
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1k
Ян 2 часа назад
Водила конечно инвалид по зрению, конченый и всё такое. Но дама явно игнорировала здравый смысл
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24k
MrGod Полчаса назад
Когда люди начнут пользоваться единственным правильны правилом - Машину можно починить, с тюрьмы можно выйти, из могилы ещё ни кто не выходил.
Тогда и таких аварий не будет.
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2k
Dmitry Tarasov Полчаса назад
Камера явно пересвечена. То есть в реальности было сильно темнее, но всё же не настолько, что бы пешеходов не было видно. И да - водила мудак и олень. Но всё же смотреть по сторонам нужно не только водителю.
Если водитель не пропустит пешехода, то может получить срок.
Если пешеход не убедится, что его пропускают, то может получить гроб.
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54k
dima423 Полчаса назад
А пешеход куда смотрел, у автора не возникает вопроса?))) классическая иллюстрация хрестоматийной фразы
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8k
Puans-on 46 минут назад
Похоже за стойкой скрылась.
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2k
Alex 46 минут назад
Интересно бы провести статистику, сколько из сбитых обычные пешеходы, а кто пешеход-водитель! Пешеходы-водители явно живучее будут.
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1k
Max 49 минут назад
Типично и основные комментарии типичные для владельцев кредитопомоек - мне все должны, а я никому ничего не должен и купил свою кредитопомойку для комфортного передвижения, а все кто "нарушают" мой комфорт - пешеходы, маршрутки, велосипеды, фуры, мотоциклы и т.п. - суть вселенское зло.
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5k
Babangdida 50 минут назад
Смотрел в глаза чёрному дельфину?
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5k
Wadim 58 минут назад
А пешеход куда смотрел? Она думает, что её пропустят? х.уй.
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1k
iKrek Час назад
Куда смотрел? В телефон.
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1k
Николай Час назад
Они нашли друг друга.
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73
Яна Денисова Час назад
нда...жесть...для меня неукоснительное правило - иду по пешеходнику и всё равно мониторю что там слева,что там справа, никогда не лишне убедиться, что тебя водители видят.это ж Россия.. а в России только один запрещающий знак - бетонный блок поперёк дороги.
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3k
poбт Час назад
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397
Серега Час назад
Водитель,сбавь скорость перед пешеходкой и убедись что пешеходов нет.Пешеход,крути головой,убедись ,что тебя пропускают.
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9k
Борис Карабанов Час назад
Водитель:
- Опаньки! Пешеход головой не крутит! Получи!
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Найдётся тот, кто подвергнет сомнению единственное правильное решение в данной ситуации? ....Просто интересно. Всегда столько дискуссий, вариантов. А здесь! Осмелится кто то?)))
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6k
livaneth 2 часа назад
Женщина то конечно права, но перед переходом нужно сохраняться, на всякий случай.
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14k
Shtoppi 2 часа назад
видимо водила в мессенджер мессагу строчил или просто е_альничком по сторонам щелкал.
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919
ruslan d 2 часа назад
возможно в сумерках не разглядел , хотя странно конечно
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10k
SSD 2 часа назад
Ох уж эти телефоны...
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