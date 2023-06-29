Куда вообще смотрел водитель?

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Калининградское УГИБДД опубликовало видео ДТП от 26 июня. Водитель на автомобиле Фольксваген Поло на пешеходном переходе сбил 61-летнюю женщину. С травмами различной степени тяжести её доставили в больницу.
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Тогда и таких аварий не будет.
Если водитель не пропустит пешехода, то может получить срок.
Если пешеход не убедится, что его пропускают, то может получить гроб.
- Опаньки! Пешеход головой не крутит! Получи!