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На такси было бы дешевле и быстрее

На такси было бы дешевле и быстрее

Автор:
28 июня 2023 10:16
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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В Томске пьяный водитель на автомобиле Hyundai Creta выехал на встречную полосу и разбил 4 автомобиля. Пострадали двое взрослых и 6-летний ребенок.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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3  комментария
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74k
Viktor 2 часа назад
Когда уже утырков синих там же на фонарях вешать будут?!

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1k
Duke_kir 52 минуты назад
как его не прибили там же?
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7k
tamin Час назад
На такси? Чтобы обдолбанный энергетиками с недосыпом, воняющий и не знающий дороги хрен тебя на тот свет отвёз? Услуга трезвая жена. Отвезёт домой ещё и даст. А вот чем ласт-вопрос второй.
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