На такси было бы дешевле и быстрее

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В Томске пьяный водитель на автомобиле Hyundai Creta выехал на встречную полосу и разбил 4 автомобиля. Пострадали двое взрослых и 6-летний ребенок.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пьянь
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