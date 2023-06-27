Перевернулась при попытке скрыться от ДПС

Женщина, судя по внешнему виду, находилась в состоянии опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование отказалась. У гонщицы не было ни водительских прав, ни страховки. В отношении задержанной было возбуждено три дела: за управление авто без водительских прав, без страховки и в состоянии опьянения.



Одно из них (за езду без документов) уже рассмотрел мировой судья Железнодорожного района: автоледи оштрафовали на 30 тысяч рублей. Уголовное расследование пока продолжается.



Осторожно, много мата!