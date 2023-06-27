Перевернулась при попытке скрыться от ДПС

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Кадры эпичного завершение погони за 38-летней женщиной на Лэндкрузер Прадо в Новосибирске на Красном проспекте. В итоге она не справилась с управлением, перевернулась и прикатилась на боку прямо в руки сотрудников ДПС.
Женщина, судя по внешнему виду, находилась в состоянии опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование отказалась. У гонщицы не было ни водительских прав, ни страховки. В отношении задержанной было возбуждено три дела: за управление авто без водительских прав, без страховки и в состоянии опьянения.
Одно из них (за езду без документов) уже рассмотрел мировой судья Железнодорожного района: автоледи оштрафовали на 30 тысяч рублей. Уголовное расследование пока продолжается.
Осторожно, много мата!
Одно из них (за езду без документов) уже рассмотрел мировой судья Железнодорожного района: автоледи оштрафовали на 30 тысяч рублей. Уголовное расследование пока продолжается.
Осторожно, много мата!
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Метки: Видео ДПС ДТП Погоня аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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