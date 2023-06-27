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Перевернулась при попытке скрыться от ДПС

Перевернулась при попытке скрыться от ДПС

Автор:
27 июня 2023 11:19
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Кадры эпичного завершение погони за 38-летней женщиной на Лэндкрузер Прадо в Новосибирске на Красном проспекте. В итоге она не справилась с управлением, перевернулась и прикатилась на боку прямо в руки сотрудников ДПС.

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Метки: Видео   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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16  комментариев
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868
ruslan d Полчаса назад
А вот так можно по чужой машине попрыгать ?
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19k
scorpick 9 минут назад
Что ни пост, то из Новосибирска. Не поеду в Новосибирск
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5k
Дмитрий ! 19 минут назад
Мент [мат]л.
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28k
Lehoia Полчаса назад
А чего это дпсник так нагло по чужой машине пробежался?
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60k
pynh Полчаса назад
Опять? Вчера уже переворачивали.
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14k
FatZilla 37 минут назад
Машинку жалко
Они хозяев не выбирают, попадётся вот такая алкогонщица, а машину потом в ремонт или в разбор. Ну, судя по тому что это Крузак Прадо 30 000 этой мадам ерунда.
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